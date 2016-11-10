Узбекистан осваивает украинский рынок

Узбекский производитель бытовой техники "ARTEL" начал массовые продажи на украинском рынке. По этому поводу посол Узбекистана на Украине Алишер Абдуалиев заметил, что динамично развивающаяся промышленность Узбекистана готова поставлять украинским потребителям стиральные машины, газовые плиты, телевизоры, холодильники, микроволновые печи и электрические духовки. И это далеко не полный перечень узбекской продукции. Таким образом, узбекские производства бытовой техники ведут борьбу за часть доходов украинского потребителя.

Судя по вниманию к данной теме узбекского посла, это является частью государственной экономической программы Узбекистана. В торговле, как известно, тот кто продает – выигрывает, а тот кто покупает – финансово поддерживает того, кто продает.