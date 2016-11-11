Израильская армия нанесла очередные удары по позициям сирийской правительственной армии в северной части Голанских высот. В результате уничтожена артиллерийская батарея. Ответственность как обычно в подобных случаях была возложена на сирийскую сторону, которая якобы осуществила ракетный обстрел израильской территории. Израиль не в первый раз помогает террористам, действующим против армии сирийского правительства, не давая "дожать" боевиков в этом районе.

В результате неких провокаций израильская армия с обычной регулярностью уничтожает сирийские артиллерийские батареи. Таким образом, Израиль не является сторонним наблюдателем происходящего на территории Сирии. Сирийские источники сообщают, что израильский удар последовал после того, как было отражено наступление боевиков "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена в России). Фактически, атака артиллерийской позиции, была поддержкой наступления боевиков.

Действуя против сирийской правительственной армии, израильское руководство сознательно наносит ущерб интересам Российской Федерации в Сирии. Точнее, Израиль эти интересы игнорирует. Боевики, воюющие против правительства Сирии, считаются в Израиле меньшим злом, чем сирийская правительственная армия. Это вполне логично, поскольку Сирия является союзником Ирана. Получается, что Израиль принципиально не заинтересован в стабилизации на Голанских высотах не в свою пользу.

В интересах Израиля поддерживать перманентный хаос в Сирии, где стороны постоянно ослабляют друг друга, не получая стратегической стабильности. Сирийский кризис с 2011 года "вываривает" человеческие ресурсы на этой территории. Если оценивать ситуацию не по словам, а по делам, Израиль точно также как прочие участвует в ослаблении сирийского правительства. Можно сказать, что Израиль и Турция на этом политическом направлении действуют в тандеме. Тактика разная, но одинаковые локальные политические цели.