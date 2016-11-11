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Цель - российская корабельная группа

опубликовано Артем Смолов в Пт, 11/11/2016 - 00:33 Статья: тема тэги гео
Кузнецов
НАТО пристально наблюдает за действиями немногочисленной корабельной группы ВМФ России в Средиземном море. Почему-то руководство НАТО очень негативно воспринимает теоретическую возможность применения российских кораблей против террористов в Сирии. Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что поисково- ударная группа ВМФ РФ обнаружила дизель-электрическую подводную лодку ВМС Нидерландов, которая в рамках слежения приближалась к группе российских кораблей.

После обнаружения лодка попыталась маневрировать, однако ее вынудили покинуть район своей операции. На вооружении ВМС Нидерландов находятся несколько подводных лодок типа "Валрус". Они используются для разведывательных операций, постановки мин, а также для уничтожения подводных лодок и кораблей.

Таким образом, в НАТО озабочены не столько борьбой с терроризмом в Сирии, сколько проверкой боеготовности российской корабельной группы и российских военных в целом. Война против "терроризма в Сирии" ведется странами НАТО как бы под "ложным флагом". На самом деле эти страны параллельно заняты непрямой помощью нужным "повстанцам" и оценкой реальных возможностей российских и иранских военных.

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