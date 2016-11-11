Ожидания проверит время

Посол США в Российской Федерации Джон Теффт считает , что отношения с Россией будут в числе главных приоритетов следующей американской администрации. Настоящее время до инаугурации нового президента США, которая состоится 21 января, названо американским послом "переходным периодом". Теффт ожидает, что Сирия и Украина "останутся предметом переговоров".

После победы Дональда Трампа на выборах президента США высказался и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заметил, что "слов слышали много", а "судить будем по делам, отвечая делом на дело". Предвыборная кампания в США закончена, время покажет, чего стоят слова нового главного американского политика.

Барак Обама тоже обещал миру многое, а в результате нобелевский лауреат лишь увеличил хаос на Ближнем Востоке. Проект смены власти на Украине - это еще одна отдельная американская тема. Президент США Барак Обама был назван лауреатом Нобелевской премии мира за 2009 год. Формулировка: "за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами". В 2011 году началась "Арабская весна", в 2014 году был развязан конфликт на Украине.

Что, собственно, может предложить Владимиру Путину Дональд Трамп? Ровно то, что будет выгодно американской экономике и геополитике. Нужна ли США стабилизация на Украине и Ближнем Востоке? Если нужна, то что американская администрация захочет получить в качестве стратегического бонуса? Из того, чего она пока не имеет. Самый главный ответ на все второстепенные вопросы – какой будет Украина для России. Если проект строительства «Анти-России» на территории Украины продолжится, значит, слова Дональда Трампа об иных отношениях с Россией мало чего стоят.