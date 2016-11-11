Будет ли американский "майдан"?

Возможна ли "цветная революция" в "цитадели демократии"? СМИ сообщили о первой реакции части американских избирателей после победы кандидата в президенты США Дональда Трампа. Акции протеста (пока не слишком многочисленные) прошли в ряде американских городов, среди которых Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Ричмонд, Портленд, Чикаго и Филадельфия. У "башни Трампа" в Нью-Йорке протестующие обвиняли нового американского президента в том, что он "сексист, расист и против геев". Дело дошло до сожжения американского флага.

Молодежь собралась у Белого Дома со свечами и прошла маршем до одной из гостиниц сети, принадлежащей Дональду Трампу. Молодые люди на территории столичного университета сжигали флаги США с выкриками "К черту белую Америку!". Именно поддержка белого рабочего класса, как считается, принесла победу Дональду Трампу, в то время как Хиллари Клинтон пользовалась симпатиями афро-американцев и выходцев из Латинской Америки.

В Чикаго, активисты ЛГБТ-сообщества перекрыли одну из трасс города. В рядах протестующих были заметны и американские знаменитости, возможно, ранее (так или иначе) нанятые для поддержки Клинтон. К демонстрантам в Нью-Йорке присоединились певицы Шэр и Леди Гага. В Окленде (Калифорния) митингующие били стекла машин и офиса местной газеты.

Обозреватели оценивают данные акции протеста как символ раскола американского общества. За Клинтон в основном голосовал американский мегаполис: молодежь и национальные меньшинства. За Трампа: сельские районы и белая "рабочая Америка". В ходу уже появилось словосочетание "Разделенные Штаты Америки". В этой версии существуют две Америки, интересы которых не слишком сочетаются.

Теперь президент Трамп должен будет вновь объединять это общество. Сам он видит себя "президентом всех американцев". Однако его оппоненты никуда не делись, они просто уходят в оппозицию. Настолько влиятельную, насколько позволят дальнейшие политические обстоятельства. Сторонники прежней администрации не сдались. Они просто выжидают дальнейшего развития событий.