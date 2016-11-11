Сводка событий в Сирии за 9-10 ноября 2016 года

В Сирии определяется способность и готовность мира объединить усилия в борьбе с международным терроризмом, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.«По большому счету, здесь, на сирийской земле, сейчас определяется способность и готовность международного сообщества объединить усилия и вместе противостоять единой для всех нас угрозе – террористической, а также адекватно отвечать на другие вызовы глобальной безопасности и стабильности», – заявил президент.

В Пентагоне в ближайшее время ожидают начала российских массированных авиа и ракетных ударов по целям в Сирии с использованием, в том числе, палубной авиации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

По данным американских источников, базирующиеся на авианосце палубные истребители Су-33 и Миг-29К с боекомплектом уже начали полеты над территорией Сирии. Пока они еще не участвовали в боевых действиях, однако, как отмечают в Пентагоне, «есть признаки того, что палубная авиация «Адмирала Кузнецова» будет частью более крупных комбинированных сил, которые будут задействованы в операции в сирийском городе Алеппо уже на текущей неделе».

В настоящее время авианосная ударная группа ВМФ России в составе авианосца «Адмирал Кузнецов», тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и двух эсминцев выдвинулась в район к юго-востоку от Кипра «на дальность нанесения ударов по Алеппо».

Министерство финансов США сообщило, что ввело санкции против четырех человек за связь с террористической организацией "Джебхат ан-Нусра".

Госдеп США будет расследовать каждый инцидент, когда в результате авиаударов ВВС США в Сирии и Ираке гибли мирные жители. С таким заявлением выступил представитель ведомства Марк Тонер. Он отметил, что Госдеп очень серьезно относится к такой информации, и результаты расследований будут обнародованы.

По данным Пентагона, жертвы среди гражданского населения от американских авиаударов составили 64 человека в период с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года.

Ранее Минобороны РФ заявлял, что за последний год количество погибших от рук американских военных мирных сирийцев и иракцев исчисляется тысячами, а отчет американских коллег о жертвах среди мирного населения в Сирии и Ираке является "запущенной формой бессовестности и цинизма".

Реальное число мирных жителей, которые стали жертвами воздушных налетов США в Сирии, может в несколько раз превышать озвученные Пентагоном цифры, заявил эксперт международной правозащитной организации Amnesty International Нил Сэммондс.

«Сам факт обнародования данных – это шаг в правильном направлении, но мы не считаем цифры соответствующими действительности. Не приведено никаких доказательств того, на каком основании американские власти заключили, что ни одна из этих атак не была незаконной и что все меры предосторожности для защиты жизней мирных жителей были приняты»,– заявил Сэммондс.

«Ни один из 11 инцидентов, которые мы тщательно изучили для подготовки нашей справки, и в ходе которых, по всей видимости, погибли 300 мирных жителей, не включены в перечень, приведенный здесь»,– отметил он, и добавил, что местные неправительственные организации задокументировали по меньшей мере 650 случаев гибели мирных жителей в одной Сирии. «Реальное полное количество жертв, скорей всего, еще выше»,– отметил эксперт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности расследовать сообщения о том, что ВКС России якобы наносят удары по гражданским объектам в Сирии.

«Мы всегда настаиваем на том, чтобы нам предъявили факты. Уже много было случаев, когда те или иные государства или неправительственные организации утверждали, будто разрушен из-за наших ударов тот или иной объект: школа, детский сад. Минобороны России неоднократно предъявляло документальные подтверждения того, что это не соответствует действительности. Поэтому мы, конечно, будем готовы расследовать любые конкретные факты, но пока таких конкретных фактов нам ни разу никто не предъявил», — сказал Лавров.

Ранее Минобороны России опровергло информацию, появившуюся в иностранных СМИ, о том, что российские ВКС якобы наносили удары по жилым районам Восточная Гута и Дума в пригородах Дамаска.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил получение письма главы гуманитарной миссии ООН в Сирии Яна Эгланда с запросом о продлении длительности гуманитарных пауз в сирийском Алеппо.

«Данные предложения мы получаем уже не в первый раз. И всякий раз это выглядит как попытка найти новую причину срыва доставки гуманитарной помощи от ООН жителям города Алеппо», — говорится в комментарии представителя Минобороны РФ.

Конашенков отметил, что всякий раз, когда объявляется очередная гуманитарная пауза в Алеппо, представителей ООН информируют об этом заблаговременно. Информация содержит в себе указание на дату, время, а также места коридоров для выхода мирных жителей. Поэтому, отметил он, вся подготовка к очередным паузам всегда проходила на глазах у ООН и других международных организаций.

«Безусловно, «гуманитарные паузы» нужны. Но удлинять их просто так, не для оказания реальной помощи мирным жителям, а чтобы террористы смогли получше восстановить свою боеспособность, полагаем контрпродуктивным и противоречащим здравому смыслу», — отметил Конашенков.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 918. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксирован 41 обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Дамаск (18), Алеппо (17), Латакия (5) и Дараа (1). Сутками ранее – 48 обстрелов.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

9 ноября, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор о ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке.

Советник президента САР Бусейна Шаабан заявила, что Дамаск готов сотрудничать с избранным 45-м президентом США Дональдом Трампом.

«Дамаск надеется, что США станут в эпоху правления Трампа активным участником борьбы с терроризмом. В случае если политика будет совпадать с нашими ожиданиями, Дамаск будет открыт к любому сотрудничеству с США и другими государствами, уважающими суверенитет государства, заботящимися об интересах сирийцев и не вмешивающимися в их дела», — сказала она.

Алеппо. В районе Аль-Халидия (школа Галия-Фархад, школа Зэква-Газель) и в районе Шейх-Абу-Бакр (школа Тиджара) населению передано около четырёх тонн гуманитарных грузов.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы Алеппо - Хай-эль-Ансари и Салах-ад-Дин.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из реактивных систем залпового огня кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Шурфа, Ансар, военную академию Эль-Асад, торговый центр «Кастелло», районы Маньян, Карм-ат-Тораб, Лерамон, Хамдания-4, «3000», Карм-ат-Тораб, Биньямин, «1070», Рамуси, школу Хикма, район картонной фабрики и район бывшего военного училища в городе Алеппо.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

Ряд лидеров террористических группировок выразили готовность начать мирные переговоры с целью прекращения огня в районе Алеппо. «Для того чтобы спасти жизни тысяч мусульман, мы выражаем готовность участвовать в мирных переговорах с целью прекращения огня при условии наличия гарантии со стороны российского руководства, ООН и уполномоченных представителей правительств Саудовской Аравии и Турции», – цитирует ТАСС совместное заявление группировок «Корпус Леванта» и фронт «Ансар-ад-Дин».

Сирийская Арабская Армия продолжает наступление на западе Алеппо (Фото 1). Идут ожесточенные бои в пригородах Дахият-аль-Асад и Миньян.

В районе Аль-Асад армия отбила у боевиков несколько зданий и продолжает наступать из южной части в направлении центра.

Войска Сирийской Арабской Армии атаковывали позиции боевиков в районе Рашиддин-5.

От джихадистов очищены окрестности школы Хикма.

Поддерживаемая Турцией "Свободная сирийская армия" продолжила наступление в направлении города Аль-Баб, наступающие силы заняли н.п. Мусаябин и Замкия. Протурецким боевикам остаётся менее 10 километров до северных окраин Аль-Баба.

Тела 94 павших солдат Сирийской Арабской Армии обнаружены на территории авиабазы Меннах.

Авиация коалиции у города Мара уничтожила тактическую единицу ИГ. У города Манбидж - тактическую единицу, автомобиль и тяжелый пулемет ИГ.

Латакия. Жителям н.п. Мардж-Шили и Хаффа передано около двух тонн гуманитарных грузов.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Кара-Джагез, Раша, Таума, Айн-Эль-Кантара, Кинсибба, Дагдан, Сандран, высоту с отметкой 629 и гору Абу-Али.

В населенном пункте Айн-Эль-Кантара незаконные вооруженные формирования применили БПЛА с взрывным устройством. Обстрелам также подвергся н.п. Мардж-Шили.

На севере провинции у н.п. Аш-Шахрура уничтожено 3 террориста.

Хама. В н.п. Масьяф и Эль-Тауни населению передано 3,5 тонны гуманитарной помощи.

Террористы обстреляли ТЭС в населенном пункте Махарда.

Между населенными пунктами Аль-Амия и Аль-Хош в засаде, уничтожена группа боевиков.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Дума, Айсем-Фаука, Мазраат-Махмуд, Блелие, Джаубар, Бала-Эль-Кадима, Хараста и высоту с отметкой 612.

Обстрелам прочих боевиков подверглись Джобар, Арбин, Хауш-Насри, Кабун, квартал Адави, лагерь Эль-Вафидин, больница Ибн-эль-Валид в районе населенного пункта Дума и спортивная площадка в н.п. Джобар.

Республиканская Гвардия и МВД Сирии отразили контратаку боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" в районе ферм к западу от н.п. Рейхан в Восточной Гуте.

105-я бригада Республиканской гвардии САА, уничтожила еще один тоннель боевиков в Джобаре (Восточная Гута).

На территории Восточной Гуты отмечены боестолкновения между группировками «Файлак-ар-Рахман» и «Джейш-аль-Ислам».

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Изра.

В городе Дараа продолжаются бои в квартале Аль-Баляд, идут бои на севере поселка Ан-Наима.

Кунейтра. На северо-востоке провинции отражено нападение боевиков на поселок Ходр. Сирийским войскам удалось не только отразить нападение, но и уничтожить около 80 исламистов, принимавших участие в атаке.

Израильские ВВС нанесли удар по позициям сирийских войск на холме Телль-Шаар. Атака израильских ВВС последовала одновременно с нападением террористов из «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра») на населенный пункт Ходр.

САА атаковала джихадистов в н.п. Кабаа Аль-Хамрия, Ан-Наккар Аль-Гарби, Джеббата Аль-Хашаб, Дар Саид, Бадрия, Масхара и в лесном массиве Транджа.

На занятом джихадистами участке Голанских высот на территории оружейного склада, расположенного в н.п. Аль-Барика, зафиксирован мощный взрыв, в результате которого было убито около 20 боевиков. Причины инцидента пока не установлены.

Сувейда. Боевиками обстреляна высота Телль-Гарби.

Дейр-эз-Зор. ИГиловцы вновь безуспешно атаковали позиции САА в районе Джебаль Ас-Сарда и в окрестностях аэродрома ВВС САР.

Авиация коалиции у города Абу-Камаль, повредила маршрут снабжения ИГ и уничтожила оборудование для производства нефти ИГ.

Ракка. Не менее 20 человек погибли в результате авианалета международной коалиции, которую возглавляют США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Наблюдательный совет по правам человека в Сирии. По данным правозащитников, мирные жертвы возникли в ходе наступления на Ракку. В результате авиаудара по деревне Аль-Хейша неподалеку от города погибли девять женщин и двое детей.

Американское командование подтвердило факт проведения операции в этом районе. Однако, по его данным, информации для признания наличия жертв пока недостаточно.

Отряды «Сирийских Демократических Сил» продолжают наступление от Айн-Иссы в направлении Ракки. Им удалось достичь реки Аль-Балих, а также освободить от исламистов 5 ферм. Отряды SDF продвигаются к н.п. Хунейз.

От боевиков ИГ освобождены н.п. Аль-Аридж, Аль-Хуррия, Аль-Хаиз, Вади аль-Варуд, а также высоты Тель-Шахин.

Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила 14 тактических подразделений, 10 боевых позиций, два транспортных средства, мост, пещеру, самодельное взрывное устройство и заминированный автомобиль ИГ.

У города Ракка - два тактические подразделения, боевую позицию, транспортное средство, две нефтяные скважины и нефтяной насос ИГ.