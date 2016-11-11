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Главная Парламент Франции инициировал импичмент президенту Олланду опубликовано Nvb2003 в Пт, 11/11/2016 - 12:22 Новость: тема тэги гео Парламент Франции начал сбор подписей за импичмент президенту Франции Франсуа Олланду. На данный момент соответствующий документ подписали 79 депутатов, при 58 необходимых. Он уже передан на рассмотрение президенту страны и премьер-министру Мануэлю Вальсу, сообщает Le Parisien.

"Этот проект резолюции по инициативе депутата Пьера Лелуша, основан на серьезных нарушениях своих обязанностей Президентом, особенно в оборонной сфере. Президент не должен и не имеет права просто так рассказывать государственные тайны", - говорится в документе. Депутаты ссылаются на то, что Олланд нарушил 68 статью Конституции страны, когда в своей автобиографической книге "Президент не должен этого говорить" рассказал о планах Франции напасть на Сирию в 2013 году, и о ряде целенаправленных убийств, связанных с изменением политического строя в этой стране. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее