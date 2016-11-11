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Парламент Франции инициировал импичмент президенту Олланду

опубликовано Nvb2003 в Пт, 11/11/2016 - 12:22 Новость: тема тэги гео
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Парламент Франции начал сбор подписей за импичмент президенту Франции Франсуа Олланду. На данный момент соответствующий документ подписали 79 депутатов, при 58 необходимых. Он уже передан на рассмотрение президенту страны и премьер-министру Мануэлю Вальсу, сообщает Le Parisien.
"Этот проект резолюции по инициативе депутата Пьера Лелуша, основан на серьезных нарушениях своих обязанностей Президентом, особенно в оборонной сфере. Президент не должен и не имеет права просто так рассказывать государственные тайны", - говорится в документе. Депутаты ссылаются на то, что Олланд нарушил 68 статью Конституции страны, когда в своей автобиографической книге "Президент не должен этого говорить" рассказал о планах Франции напасть на Сирию в 2013 году, и о ряде целенаправленных убийств, связанных с изменением политического строя в этой стране.
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корреспондент "Анна-ньюз"