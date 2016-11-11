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Главная Нападение на дипмиссию Германии в Афганистане, 4 погибших, более 100 раненых опубликовано Nvb2003 в Пт, 11/11/2016 - 12:42 Новость: тема тэги гео В Афганистане, в городе Мазари-Шарифе, произошло нападение на генеральное консульство Германии, террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой в четверг вечером врезался в стену здания. По предварительным данным, погибли четыре человека, десятки получили ранения. После взрыва, который произошел в 23:05, вооруженные люди напали на дипмиссию, вступив в перестрелку с афганскими и немецкими военными. В МИД Германии уже сообщили, что никто из сотрудников консульства не пострадал.

Представитель НАТО заявил, что взрыв нанес "огромный ущерб" зданию, где обычно работает около 30 человек. Главный врач в больнице Мазари-Шариф сказал, что четыре тела погибших и 120 раненых были доставлены в больницу и что количество пострадавших может увеличиться.

Среди жертв и раненых в основном мирные жители, которые находились на оживленной улице перед консульством. Талибы взяли на себя ответственность за нападение, заявив, что это была месть за воздушные удары НАТО по селу недалеко от северного города Кундуз на прошлой неделе, где погибли более 30 человек. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее