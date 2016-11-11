В Киеве 10 ноября, с большой помпой в присутствии посола Франции в Украине Изабель Дюмон торжественно открыли памятник королеве Франции Анне Ярославне. В официальной церемонии открытия памятника приняли участие дипломаты, представители украинского правительства и местной власти, а также учащиеся трех столичных французских школ, передает УНИАН.

«Анна, видимо, не представляла себе, что будет править на протяжении почти десяти лет Францией в период ее становления рядом со своим августейшим супругом королем Генрихом I. Анна, наверное, не представляла, что после смерти короля она будет регентом при своем сыне, будущем короле Филиппе Первом и станет неотъемлемым звеном Капетингов и других многочисленных европейских династий».

«Анна точно не представляла себе, что однажды в начале XXI века другая женщина, родом из Франции — это я — торжественно откроет статую, возведенную на ее честь в центре ее родного города», — заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон. .

Также она отметила, что памятник будет всем напоминать, что Анна Киевская стала первым человеком, положившим начало связям между Украиной и Францией.

Правда, в то время не было государства Украина, а была Великая Киевская Русь, веру и основы которого смогло сохранить и преумножить Великое государство Московское, и Россия не комплексует по поводу того, что начало государственности было положено в Киеве. Но госпоже послу можно простить это невежество. Что точно не могло присниться великой Ярославне в дурном сне, так это то, что в ее честь на Родине поставят такое убожество.

Париж Анна не сочла красивым городом. «В какую варварскую страну ты меня послал, — писала она отцу в родной Киев. — Здесь жилища мрачны, церкви безобразны, а нравы ужасны».

Высокоборазованная, воспитанная в традиции русской культуры, Анна привезла в немытую и варварскую Францию свою русскую культуру и образование. Сохранился интересный документ той эпохи — это дарственный акт короля Генриха I о передаче земель в пользование Суассонскому монастырю. Кроме короля и королевы, этот документ должны были подписать и влиятельные феодалы Франции, но подписала его только Анна Ярославна. Это произошло оттого, что все остальные были неграмотными (в том числе и ее царственный супруг) и поставили вместо подписи просто «крестики».

Анна Ярославна привезла во Францию в качестве приданого свою библиотеку, состоящую из ценных древних рукописных книг на латинском, греческом и славянском языках, среди которых было Остромирово Евангелие, написанное глаголицей. Первая часть рукописи была создана в школе переписчиков при библиотеке Ярослава Мудрого и является переписью со староболгарского Евангелия XI века, написанного кириллицей.

Евангелие Анны Ярославны на протяжении столетий хранилось в соборе города Реймса и поэтому его стали называть «Реймским Евангелием». На нем, вступая на престол, приносили присягу все короли Франции. Первым из них был сын Генриха I и Анны — Филипп I, по прозванию «Добрый». Затем традиция эта укрепилась и сохранялась в течение восьми столетий вплоть до 1825 года. Прервала эту традицию Французская революция.

В свою очередь министр культуры Украины Евгений Нищук тоже назвал королеву Анну Ярославну настоящим символом, который объединяет Украину и Францию в тысячелетней истории. Похоже, как и посол Франции, он понятия не имеет, кем именно была для дикой Европы дочь Ярослава Мудрого.

Во Франции в городе Санлис в честь Анны Ярославны стоит другая отлитая из бронзы, 2,5-метровая статуя, которая больше походит на оригинал, исполненный достоинства и величия.