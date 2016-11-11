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В Луганске пытались свалить «Звезду Победы» подорвав основание монумента

опубликовано vinodelov в Пт, 11/11/2016 - 12:51 Новость: тема тэги гео
Дырка в основании монумента Звезда Победы в Луганске

Происшествие случилось примерно в 2:20 ночи 11 ноября. О данном факте сообщают очевидцы, которые живут рядом с местом расположения «Звезды Победы».

«Очевидцы из дома по улице Коцюбинского утверждают, что слышали сильный взрыв, после чего увидели, как с места происшествия выезжает машина. Номерные знаки и марку автомобиля разглядеть свидетелям не удалось», — пишут в социальных сетях.

В результате теракта повреждено основание металлической трубы, которая служит основанием монументу.

Преступление совершенное в Луганске явно напоминает теракт совершенный украинскими нацистами в Херсонской области на границе с Российской Федерацией. Тогда украинские бандиты подорвали линии электропередач и существенно осложнили энергообеспечение Крыма.

Звезда Победы в Луганске

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Хых, днем на службе в той же

опубликовано Гость (не проверено) в Пт, 11/11/2016 - 13:34

Хых, днем на службе в той же республике, а ночью на шабашке.))

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Тем самым "декоммунизаторы"

опубликовано Гость (не проверено) в Пт, 11/11/2016 - 15:26

Тем самым "декоммунизаторы" показали свое истинное лицо. Оно ничем не отличается от лица ИГИЛ, алькаеды и других террористов.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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