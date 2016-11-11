Происшествие случилось примерно в 2:20 ночи 11 ноября. О данном факте сообщают очевидцы, которые живут рядом с местом расположения «Звезды Победы».

«Очевидцы из дома по улице Коцюбинского утверждают, что слышали сильный взрыв, после чего увидели, как с места происшествия выезжает машина. Номерные знаки и марку автомобиля разглядеть свидетелям не удалось», — пишут в социальных сетях.

В результате теракта повреждено основание металлической трубы, которая служит основанием монументу.

Преступление совершенное в Луганске явно напоминает теракт совершенный украинскими нацистами в Херсонской области на границе с Российской Федерацией. Тогда украинские бандиты подорвали линии электропередач и существенно осложнили энергообеспечение Крыма.