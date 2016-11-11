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Политики ЕС истерично призывают Трампа продолжать поддержку курса русофобии

опубликовано Nvb2003 в Пт, 11/11/2016 - 12:55 Новость: тема тэги гео
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Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен призвала новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа занять жесткую позицию в отношении России. Об этом она заявила в эфире немецкого телеканала ZDF, сообщает Deutsche Welle.
"Трамп должен четко заявить, на какой он стороне: на стороне закона, миропорядка и демократии, или же ему это безразлично, и он налаживает своего рода мужскую дружбу", - сказала министр.
Кроме того, фон дер Ляйен призвала Трампа не относиться к НАТО как к бизнесу.
"Это не предприятие. Это не тот случай, когда можно сказать: "Прошлое меня не волнует, ценности, которые мы представляем, мне также не важны, я посмотрю, сколько денег я смогу заработать и может ли выйти выгодная сделка". Так не управляют страной, и это не принцип НАТО ", - подчеркнула она.
Напомним, во время своей избирательной компании Трамп критически высказывался относительно НАТО и заявлял, что Вашингтону следует сократить расходы на НАТО и стоит дважды подумать, приходить ли на помощь своим союзникам, которые не заплатили взносы, в случае такой необходимости. Также он неоднократно выражал свое восхищение российским президентом. Эти его заявления явно идут в разрез с русофобским настроем лидеров ЕС и конечно не могут не вызвать истерику у западных политиков, что и подтверждает своим выступлением немецкий министр обороны.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"