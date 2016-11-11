Обама поручил Пентагону уничтожить всех главарей "Джебхат ан-Нусры"
опубликовано Nvb2003 в Пт, 11/11/2016 - 13:22 Новость: тема
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
Vladimir
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"
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Обама поручил Пентагону уничтожить всех главарей "Джебхат ан-Нусры"
опубликовано Nvb2003 в Пт, 11/11/2016 - 13:22 Новость: тема
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"
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не премии же им давать!
ну так ведь с задачей не справились? и денег сколько взяли... теперь - в расход! ..ну не премии же им давать!
возможно, так же вашингтонские работодатели поступят и с особо посвященными (свидомитами).
да и концы в воду.
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