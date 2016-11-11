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Главная Обама поручил Пентагону уничтожить всех главарей "Джебхат ан-Нусры" опубликовано Nvb2003 в Пт, 11/11/2016 - 13:22 Новость: тема тэги гео Президент США Барак Обама дал указание Пентагону найти и уничтожить всех лидеров группировки "Джебхат ан-Нусра". Он опасается, что боевики этой группировки превратят подконтрольные им территории в новую базу для подготовки терактов в Европе и США, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Вашингтоне. В администрации Обамы сомневаются, что группировка разорвала свои связи с "Аль-Каидой".

Этот шаг, по мнению издания, косвенно свидетельствует о стремлении команды Обамы сделать приоритетом борьбу с терроризмом, а не с режимом Башара Асада. Обама дал указание Пентагону расширить применение беспилотников на северо-западе Сирии, где сосредоточены значительные силы террористов. Главной целью военных должна стать физическая ликвидация руководителей "Джебхат ан-Нусры".

При этом издание отмечает, что ране администрация Обамы игнорировала угрозу, которую представляет группировка. Благодаря этому, "Джебхат ан-Нусра" стала одним из наиболее мощных противников сирийского президента Башара Асада. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее