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Обама поручил Пентагону уничтожить всех главарей "Джебхат ан-Нусры"

опубликовано Nvb2003 в Пт, 11/11/2016 - 13:22 Новость: тема тэги гео
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Президент США Барак Обама дал указание Пентагону найти и уничтожить всех лидеров группировки "Джебхат ан-Нусра". Он опасается, что боевики этой группировки превратят подконтрольные им территории в новую базу для подготовки терактов в Европе и США, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Вашингтоне. В администрации Обамы сомневаются, что группировка разорвала свои связи с "Аль-Каидой".
Этот шаг, по мнению издания, косвенно свидетельствует о стремлении команды Обамы сделать приоритетом борьбу с терроризмом, а не с режимом Башара Асада. Обама дал указание Пентагону расширить применение беспилотников на северо-западе Сирии, где сосредоточены значительные силы террористов. Главной целью военных должна стать физическая ликвидация руководителей "Джебхат ан-Нусры".
При этом издание отмечает, что ране администрация Обамы игнорировала угрозу, которую представляет группировка. Благодаря этому, "Джебхат ан-Нусра" стала одним из наиболее мощных противников сирийского президента Башара Асада.
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не премии же им давать!

опубликовано Гость (не проверено) в Пт, 11/11/2016 - 14:30

ну так ведь с задачей не справились? и денег сколько взяли... теперь - в расход! ..ну не премии же им давать!
возможно, так же вашингтонские работодатели поступят и с особо посвященными (свидомитами).
да и концы в воду.

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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"