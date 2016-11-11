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В оккупированном ВСУ Дзержинске разбили памятник украинско-фашистским захватчикам

опубликовано vinodelov в Пт, 11/11/2016 - 13:42 Новость: тема тэги гео
Разбитый памятник украинско-фашистским захватчикам

В захваченном украинскими бандитами Дзержинске неизвестные разбили памятник украинским оккупантам, которые терроризируют местное население уже больше двух лет.

В то же время, предатели из городского совета заверили, что знак украинским террористам восстановят незамедлительно.

«Разрушив памятный знак они не разрушат память, честь и славу наших воинов, потому герои не умирают», — заявили пособники украинско-фашистских захватчиков.

Напомним, что фашистский режим преступного синдиката Порошенко-Гройсмана переименовал захваченный ими Дзержинск в Торецк.

Местные жители устали от беспредела карателей и давно ждут освобождения города Армией Донецкой Народной Республики.

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Денис Виноделов

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