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Порошенко принес извинения Лукашенко за инцидент с гражданским самолетом авиакомпании "Белавиа"

опубликовано Nvb2003 в Пт, 11/11/2016 - 13:46 Новость: тема тэги гео
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Порошенко в ходе телефонного разговора извинился перед президентом Беларуси Александром Лукашенко за инцидент с самолетом авиакомпании "Белавиа". Об этом сообщает белорусское агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.
"Петр Порошенко принес извинения за инцидент с гражданским самолетом авиакомпании "Белавиа" и проинформировал президента Беларуси, что виновные наказаны", - говорится в сообщении. Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
На официальном сайте украинского президента также появилась новость о разговоре Порошенко и Лукашенко, однако о принесенных извинениях в ней не упоминается.
Как известно, 21 октября самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители. Боинг 737-800 выполнял рейс по маршруту Жуляны (Киев) - Минск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета. На борту находились 136 пассажиров и 6 членов экипажа. После посадки с борта воздушного судна правоохранительные органы Украины сняли одного пассажира, который является гражданином Армении Армена Мартиросяна, которого вскоре отпустили.
По версии СБУ Украины самолет "Белавиа" был возвращен в аэропорт "Жуляны" (Киев) из-за того, что СБУ якобы получила информацию об иностранном гражданине и возможной угрозе нацбезопасности государства.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"