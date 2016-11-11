Калифорния грозит выходом из США

В штате назвали приблизительную дату проведения референдума о выходе из состава страны. Жители одного из самых благополучных штатов настолько поверили в исключительность американской демократии, что предвыборую риторику Трампа восприняли всерьез. Они уже запустили общественную инициативу по организации референдума о независимости. Кампания получила название «Calexit». В ее поддержку запущен сайт yescalifornia.org, где сообщаются все подробности, а также идет сбор средств.

Инициаторы уточняют, что референдум запланировал на весну 2019 года. Комитет по независимости Калифорнии был создан уже давно, однако инициатива снова стала актуальной после победы Дональда Трампа на выборах 45-го президента США. В соцсетях уже запущены хештэги #Calexit и #Caleavefornia. Возможно, победа Трампа стала просто поводом для усиления центробежных тенденций, которые уже давно зрели в силу социальной напряженности по всему миру и Америка не исключение.

По итогам голосования в штате Калифорния Хиллари Клинтон набирала 61,5% голосов, а Трамп — только 33,2%.