На Галичине во время строительства садика исчез один этаж

В селе Гребенив в Сколевском районе Львовщины дети уже три года ожидают новый садик. И проект вроде утвердили, и средства выделили, но обещанного здания так и не завершили. А на месте запланированного детского учреждения появился совсем другой объект.

Эпопея с садом в селе началась еще в 2013 году. Тогда в сельском совете решили строить дошкольное учреждение. Выделили на это почти миллион гривен. Здание должны были завершить к декабрю того же года, но даже не начали. В следующем году садик таки появился, правда совсем другой на вид. Именно тогда в общине и у депутатов появились подозрения о коррупции.

«Полтора года назад депутатами поселкового совета села были обнаружены признаки коррупции по строительству сада в проектной документации, подмена их решений. И в самом факте строительных работ никто не наблюдал строительных организаций», — сообщил активист села Гребенив Роман Знак.

Часть депутатов сельсовета заподозрили голову Гребенива в махинациях при строительстве. Вместо двухэтажного здания садик, по словам депутатов, уменьшился вдвое. Средства же потратили почти все.

Депутат Гребенивского сельского совета Зоряна Галима жалуется на сельского предсведателя: «Основные претензии у нас есть к председателю сельского совета, потому что подрядчика он нашел. Когда спросили кто строит, он ответил: я строю. Девятью депутатами было подписано заявление в полицию, которая начала открытое уголовное производства по этому саду о том, что произошла подмена проекта. Депутаты прошлого созыва свидетельствуют о том, что это совсем не тот проект, который мы принимали и на который выделялись средства».

Сельский голова Гребенива Ярослав Кожан взамен обвиняет сельских депутатов в блокировании сессии.

«Почему он не был построен? Потому что голосуют депутаты, не принимают решения, блокируют сессию. 8 сессий не состоялось. Согласно проекту сад был построен и он какой есть, такой есть», — возмущается председатель.

Началось следствие и решением суда на здание наложили арест. И даже сельский голова упорно пытался продолжить строительство, уверяет секретарь Гребенивского сельсовета Марьяна Липник.

«Уже почти миллион гривен потрачено на это строение. Он с 2016 года постоянно на сессии пытался пропихнуть решение о выделении средств на завершение этого строения. Поэтому большинство депутатов стали блокировать сессию, чтобы не выделялись средства, пока не будет строительной экспертизы», — говорит Марьяна Липник.

Пока по поводу строительства садика в Гребениве идет следствие, а документы готовят для передачи в областную прокуратуру, убежищем для дошкольников служит тесное помещение старой школы.