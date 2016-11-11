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Главная Глава ДНР назвал имена причастных к убийству Арсения Павлова (Моторолы) опубликовано Nvb2003 в Пт, 11/11/2016 - 14:15

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: 16 октября текущего года совершено коварное убийство командира батальона «Спарта» Арсена Павлова («Моторолы»). Смерть настигла «Моторолу» не на поле боя, а в обычном жилом доме, где проживают мирные люди. По чистой случайности никто из соседей погибшего не пострадал, а ведь под удар могли попасть женщины и дети. Как уже говорилось, нам пофамильно известны организаторы преступления, в число которых входят заместитель председателя СБУ Виталий Маликов (курирует диверсионно-террористическую деятельность в Донбассе), начальник УСБУ в Донецкой области Александр Куц, начальник УСБУ в Луганской области Олег Козловский и представители руководства объединенного штаба СБУ в зоне проведения так называемой антитеррористической операции (список у нас имеется). В настоящее время указанные лица, боясь справедливого возмездия, усилили личную охрану — свою и своих семей. По нашим данным, их охрана усилена сотрудниками Центра специальных операций «А» («Альфа») украинской спецслужбы. Указанные меры свидетельствуют об обеспокоенности руководства силового блока Украины нашей местью за погибшего товарища. Как говорят в народе: «На воре и шапка горит!» Если бы были непричастны — не боялись бы! Так пусть знают — мы намерены ответить адекватно. И если при этом пострадают находящиеся рядом с ними их близкие, родственники, вся ответственность за это ложится на тех, кто организовал и осуществил убийство наших боевых товарищей. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее