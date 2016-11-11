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Главная Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения опубликовано Nvb2003 в Пт, 11/11/2016 - 14:39

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Киевские силовики в нарушение Минских соглашений активизировали разведку вдоль линии соприкосновения, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции Республики майор Андрей Марочко.

"Нами установлено, что вооруженные силы Украины активизировали разведку вдоль всей линии соприкосновения, в том числе, с применением беспилотных летательных аппаратов, что запрещено Минскими соглашениями", - отметил он.

"Также выявлено функционирование маневренной группы радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности 54-й бригады вооруженных сил Украины", - добавил представитель оборонного ведомства Республики.

Марочко напомнил, что утром 10 ноября украинские силовики более двух с половиной часов обстреливали из гранатометов и пулеметов пункт пропуска "Станица Луганская" в то время, когда там находились мирные жители.

Представитель Народной милиции отметил, что вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что "украинское военное преступное руководство не намерено соблюдать достигнутые соглашения о режиме прекращения огня, а наоборот предпринимает все для дальнейшей эскалации конфликта на юго-востоке Украины".

"В свою очередь, хочу заявить, что мы готовы к решению конфликта на Донбассе мирным путем и неукоснительно соблюдаем Минские договоренности. Но в случае их срыва украинской стороной и обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право решительными действиями освободить захваченные киевскими бандитами территории", - подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее Марочко сообщал, что киевские силовики используют БПЛА для разведки территории ЛНР в районе линии соприкосновения с целью заброски диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее