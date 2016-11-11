В Луганске теракт: подорван памятный знак "Звезда Победы"

Неизвестные подорвали взрывное устройство рядом с памятником "Звезда Победы", установленным на эстакаде у железнодорожного вокзала Луганска. В результате подрыва, совершенного в ночь с 10 на 11 ноября, повреждено основание металлической трубы-стелы монумента. Как сообщили в Министерстве госбезопасности ЛНР, Мощность взрывного устройства, подорванного у монумента "Звезда Победы" в Луганске, составляла около трех килограммов в тротиловом эквиваленте. На месте взрыва работает оперативно-следственная группа МГБ и МВД ЛНР.