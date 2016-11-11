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Главная В Луганске теракт: подорван памятный знак "Звезда Победы" опубликовано Nvb2003 в Пт, 11/11/2016 - 14:42

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Неизвестные подорвали взрывное устройство рядом с памятником "Звезда Победы", установленным на эстакаде у железнодорожного вокзала Луганска. В результате подрыва, совершенного в ночь с 10 на 11 ноября, повреждено основание металлической трубы-стелы монумента. Как сообщили в Министерстве госбезопасности ЛНР, Мощность взрывного устройства, подорванного у монумента "Звезда Победы" в Луганске, составляла около трех килограммов в тротиловом эквиваленте. На месте взрыва работает оперативно-следственная группа МГБ и МВД ЛНР. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее