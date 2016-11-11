СБУ пугает власть майданщиков планом «Шатун»

В пятницу, 11 ноября, в Киеве состоялся брифинг СБУ, на котором начальник департамента этого ведомства Анатолий Дублик заявил, что Россия готовит провокации с целью организовать досрочные парламентские выборы на Украине.

Дублик рассказал, что 15 ноября в столице Украины будут предприняты попытки организовать массовые акции протеста. План по дестабилизации ситуации, по его словам, носит название «Шатун». Все начнется с акции обманутых вкладчиков, которая, к слову, уже несколько дней продолжается в Киеве. Далее, начиная с 17 ноября основной акцент протестных акций будет смещаться на повышение коммунальных тарифов.

«Протест должен перерасти в блокирование правительственных структур, расширения претензий и требований к власти», - подчеркнул представитель СБУ. Операция включает в себя проведение массовых акций протестов по Украине для дискредитации органов государственной власти. По данным спецслужб Украины, эту информацию подтверждает в том числе «...переписка, изъятая из почтового ящика советника президента России Владислава Суркова».

«Непосредственное руководство и реализацию этого плана осуществляет известный как Службе безопасности, так и Службе внешней разведки, его (Суркова — ред.) первый заместитель Ардзинба. А контакт с политическими движениями в нашей стране отдельными общественными организациями задействованных в акциях протеста, как правило, вслепую или за определенную финансовую награду гражданин Армении Мартиросян. Спецслужбой зафиксированы отдельные выезды за пределы Украины, а именно в РФ, организаторов этих акций для получения как финансирования, так и конкретных инструкций и детализации плана «Шатун», - рассказал Дублик.

Напомним: журналист Армен Мартиросян — тот самый пассажир самолета «Белавиа», из - за которого Киев вернул 21 октября авиалайнер практически с белорусской границы, пригрозив поднять в воздух боевую авиацию. Мартиросяна тогда обыскали в киевском аэропорту, проверив даже перстень, однако флэшки с «секретной информацией» не нашли и в тот же вечер он благополучно отбыл в Минск другим рейсом, теперь подает в суд на действия украинской власти. А в среду, 10 ноября, президент Украины Прошенко принес извинения за этот инцидент президенту Беларуси Александру Лукашенко.