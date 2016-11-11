В Луцке разбили кабинет ректора техуниверситета

Злоумышленники разгромили кабинет ректора Луцкого национального технического университета и депутата Волынского облсовета Петра Савчука. Об этом сообщили в пресс-службе облсовета.

Савчук рассказал, что злоумышленники пытались проникнуть в его рабочие апартаменты, но «благодаря мужеству и слаженным действиям охраны университета удалось задержать этих людей».

По словам, водителя ректора, люди, которые пытались проникнуть в кабинет, могли быть представителями правоохранительных органов, поскольку один из них обронил фразу: «Мы здесь находимся санкционировано».

Между тем, неизвестные не представились и не показали никаких документов. «Возможно, они что-то подбросили в кабинет, я этого не могу утверждать. Но в коридоре были спецсредства, что означает, что они либо забирали какую-то технику, или хотели ее поставить… Мы увидели следы борьбы, на гардинах была кровь», — рассказал господин Савчук, подтвердив свою информацию фото.

«Петр Петрович — не только ректор, но и депутат облсовета. Возглавляемый им вуз сегодня открывает военную кафедру и учит воинов „АТО“. Этот вуз заслуживает того, чтобы полиция начала расследование в ближайшие сроки. Между тем, мы наблюдаем за бездействием правоохранителей. Есть подозрение, что эти люди, которые преребували в кабинете, причастные к правоохранительным органам, так как Нацполиция не проводит следственных действий. В таком случае требуем, чтобы и.о. начальника ГУНП в Волынской области Петр Шпига первым дал официальное объяснение о соответствующей работе. Если с его стороны были незаконные указания, то мы будем требовать отстранения его от занимаемой должности. Мы не можем не реагировать на это, потому что сегодня это — один депутат, а завтра будет другой. Эти факты должны быть расследованы. Мы хотим знать, внесены в ЕДРР информацию об этом инциденте», — заявил председатель фракции «Укроп» в областном совете Вячеслав Рублев.

Он также заявил, что областной совет не будет стоять в стороне неприятного события, случившегося в одном из крупнейших вузов области. Сам Петр Савчук пока не знает, что могло спровоцировать эту ситуацию, но не исключает возможных причин связанных как с профессиональной, так и политической деятельностью.