Депутаты-майданщики побоялись стрелять из «новейшего» украинского миномета «Молот». Потому что взрывается...

Депутаты Верховной рады, в прошлом — активные майданщики Сергей Пашинский и Андрей Тетерук провели так называемое «выездное заседание Комитета по вопросам национальной безопасности» на военном полигоне в селе Дивички Киевской области.

В мероприятии приняли участие также представители Министерства обороны Украины и военные конструкторы. Все они прибыли на испытание новых украинских минометов, изготовленных на предприятиях «Укроборонпрома».

Пашинский сразу заявил, что украинские СМИ лгут о новейшей разработке «Укроборонпрома» — некачественных минометах «Молот». Однако сам Пашинский и его коллега по парламенту Тетерук отказались от предложения пострелять из крупнокалиберного «Молота» (120 мм), и обошлись только малым калибром в 60 мм, а вот за испытанием «Молота» наблюдали с приличного и безопасного расстояния.

Напомним: украинские силовики уже опробовали «новейшую» украинскую разработку — миномет «Молот», который стоит 480 тысяч гривен. Испытали и пришли в ужас, поскольку это «новейшее» оружие имеет свойство взрываться после первого же выстрела, разваливаться на части еще до выстрела и «клинит» при работе. Об этом написал в соцсети украинский военнослужащий Анатолий Топольский. Он рассказал, что им на передовую (на Донбасс) привезли 12 «Молотов», все они были новые, но с некоторых уже слезала краска. А дальше написал следующее: «2 из них испытание не прошли — один развалился еще на подъезде на огневую, второй во время первого выстрела. Также банально отвалился механизм горизонтирования…, колесного хода, крепление ствола просто отвалилось. После пятого выстрела механизм одного из минометов начал клинить»… Мало того, оказалось, что прицелы миномета «…сделаны во времена СССР — в 1946 году».

Так что не случайно депутаты-майданщики не рискнули даже приблизиться к «Молоту», пусть из него стреляет «пушечное мясо»…