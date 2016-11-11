Актеров тернопольского театра лишили премий за участие в польской киноленте «Волынь»

Областной совет Тернопольщины принял решение лишить актеров местного драматического театра премий за участие в съемках скандального фильма «Волынь». Депутаты областного совета ждали, пока артисты покаются. Впрочем, этого они не дождались и решили наказать актеров гривной — снять дотацию за академичность, а это почти полмиллиона гривен, из которых исполнителям назначали премии.

«Если бы они пришли и сказали, что правильно то, что они снялись в этом кино, то была бы одна реакция. Если бы сказали, что поляки их обманули, не сообщили всего сюжета, то была бы другая реакция. Так же, если бы они сказали, что сделали ошибку, когда снялись в этой картине. К сожалению, актеры этого не сделали», — отметил депутат Тернопольского областного совета Александр Башта.

Польский фильм «Волынь» поднял бурю эмоций, потому что роли бандитов УПА в нем исполняют лишь украинские актеры, их персонажи — коварные и жестокие нацисты, тогда как поляки — полная их противоположность.

Тернопольская актриса с 30-летним стажем Ирина Складан, которая в фильме играет мать главного героя, отрицает, что играя в «Волыни», актеры унизили Украину.

«Вот говорят, что в кино все украинцы — плохие. Это неправда. Моя роль доказывает, что, несмотря на негатив от того, что мой сын встречается с полькой, я спасаю ей жизнь», — говорит актриса.

На заседание специальной депутатской комиссии, созданной в связи с инцидентом, пришли и актеры драмтеатра имени Тараса Шевченко. Некоторые из них даже просили прощения за себя и за коллег, которые снимались в «Волыни».