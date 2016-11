Партнеры















Главная Украиной пожертвуют в результате сделки между США и Россией — Financial Times опубликовано vinodelov в Пт, 11/11/2016 - 18:03 Новость: тема тэги гео Киевская власть очень обеспокоена победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Все говорит о высокой вероятности сделки между США и Россией, сделкой, при которой пожертвуют Украиной. Об этом пишет в статье-обзоре влиятельная международная газета Financial Times, выходящая на английском языке в 24 странах мира. Издание обращает внимание на реакцию экс-посла США в Москве Майкла Макфола в соцсетях, которая последовала сразу после победы Трампа. Он написал: «Самая большая неудача в мире постигла сегодня Украину». Победа Трампа взбудоражила все постсоветские страны в Европе, начиная с Таллинна и заканчивая Тбилиси. Они рассчитывали на поддержку США «…в борьбе с возможной агрессией со стороны России, а теперь она может прекратиться». Но больше всего боится Киев, опасаясь прямой сделки Вашингтона с Москвой, в которой Украина станет разменной монетой. Financial Times напоминает два тревожных факта, на основе которых можно прийти к таким выводам: заявление Трампа о возможности признания Крыма российским, а также его отказ от встречи с президентом Украины Петром Порошенко на Генассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке. С другой стороны, Трамп избрал себе в помощники Ньюта Гингрича, который выступает за поставки летального оружия Украине. Все зависит о того, какой командой окружит себя новый американский лидер, отмечает Financial Times. :: vinodelov :: Автор (или псевдоним)

