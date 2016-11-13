Россия получила доказательства применения химического оружия в Алеппо

7 ноября съемочная группа агентства Anna News выпустила репортаж о применении химического оружия в районе 1070. Нашими корреспондентами были задокументированы свидетельские показания очевидцев, а так же мы обнаружили место падения боеприпаса с отравляющими веществами. По нашим данным боевики примени ли хлор.

Материалами, размещенными у нас на сайте заинтересовалась пресслужба министерства обороны Российской Федерации. К тому моменту в Алеппо уже прибыла группа специалистов войск радиационной, химической и бактериологической защиты. Военные специалисты связались с нашими журналистами и попросили сопроводить их к месту, где боевики применяли отравляющие вещества. Съемочная группа в составе Сергея Шилова, Александра Харченко и нашего переводчика Фаделя Насрала сопровождала российских военных. Взятие проб стало возможным благодаря стремительному наступлению сирийской армии, в результате которого квартал 1070 был полностью освобожден от боевиков.

Хлор, сам по себе, не является запрещенным веществом и широко применяется в химической промышленности, однако использование его в военных целях прямо запрещено "Женевской конвенцией". Начинение им мин и применение против сирийских военных и мироного населения относится к запрещенным методам ведения войны. Причем применялось это вооружение группировками так называемой умеренной оппозиции, которые не скрывают, что получают поддержку от западных стран.

Изъятие образцов происходило с соблюдением мер предосторожности. Мы не были уверены, что боеприпас полностью сдетонировал, поэтому для его извлечения мы использовали веревку. И не зря, после его извлечения остатки химических веществ вступили в реакцию с кислородом и из воронки повалил белый дым.

Часть образцов, были исследованы на месте в Алеппо, а часть будет отправлена для проведения углубленного анализа в московскую лабораторию, имеющую международную аккредитацию. После получения окончательного заключения все материалы будут опубликованы, для ознакомления с ними мировой общественности и возможно это наконец то поможет открыть глаза на истинную суть так называемой умеренной оппозиции.