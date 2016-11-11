За утраченное в бою военное снаряжение украинских вояк штрафуют по-крупному

Об этом рассказал известный украинский волонтер «АТО» Юрий Касьянов. Вот что он пишет в соцсети: «Война влетает военным в копеечку. За утерянный в бою бронежилет — плати. За разбитую каску — плати. Скоро обяжут платить за свои же подбитые танки и сожженные противником бэхи.

Вот уже за потерянный в бою ГАЗ-66 сегодня по личному указанию Муженко (начальник Генштаба ВСУ — ред.) насчитали 105 тысяч. Ну, а что?.. — Войны-то нет. Случилось это на позициях легендарного 25-го бата «Киевская Русь». В субботу пропала связь с одной из рот. Связисты подогнали на время радиостанцию Р-142 на базе «шишарика» ГАЗ-66. Машину поставили в укрытие. Но вражеская батарея 120 мм миномётов её и там достала — одна из мин разорвалась рядом, машину побило осколками, бойцы контужены. Как только обстрел закончился, машину решили вытянуть в темноте в безопасное место. Но не успели, сломался тягач, а противник снова начал обстрел — теперь уже из ПТРК, 82 мм миномётов, крупнокалиберных пулемётов. Били всю ночь. И к утру таки добили злосчастный «шишарик». Машина сгорела. А в ней 3 рации и ноутбук. Лично начальник связи АТО проводил расследование, и сегодня подписал бумаги — бойцы должны родному Военному ведомству 105 тысяч. Про людей никто не спросил. Контузия, пробитый осколком нос и гайморовая пазуха не стоят ни копейки. Такая война. Вот думаю, Виктору Николаевичу прямо сейчас позвонить, или в два часа ночи?» - спрашивает Касьянов.

Напомним: боец ВСУ Максим Науменко рассказал на своей странице в Facebook, как его оштрафовали за отказ остаться на контрактную службу: «Отказался от заключения контракта и: получил отказ в демобилизации (6 волна); получил претензию на 230 тысяч грн; отказ в положенном отпуске; два служебных расследования (основание продления службы); депремирование; «объективную» характеристику; жду дальнейших сюрпризов. А моему президенту доложили, что меня здесь нет»...