Где деньги за железо?

Расследование причин и обстоятельств порезки Славянского Курорта на металлом, с последующей распродажей железа продолжается.

В Славянске 10 ноября все-таки состоялось заседание депутатской комиссии городского совета, специально созданной для выяснения вопроса, куда исчезает имущество знаменитого прежде лечебного курорта.

На заседание комиссии, на этот раз, явился и Генеральный директор Славянского Курорта Александр Кравченко. Он и стал объяснять депутатам горсовета, кто и зачем режет на металлолом курортные котельные, теплосети и все остальное, что сделано из железа и стали.

Из толкований Александра Кравченко следовало, что ничего противозаконного на Славянском Курорте не происходит. А если что и превращается в металлолом, так только устаревшее и потому никому не нужное оборудование. И делается это не самочинно, а по решению Наблюдательного совета Дочернего предприятия (ДП) «Санаторно-курортный реабилитационный центр «Славянский Курорт», принадлежащего закрытому акционерному обществу (ЗАО) «Укрпрофздравница».

Что касается ликвидированных котельных и теплотрасс, то вместо них на курорте уже функционируют современные экономичные газовые мини-котельные, и еще несколько таких же отопительных объектов планируется поострить.

Членов комиссии городского совета такие объяснения, мягко говоря, озадачили. Если все так хорошо и правильно, то почему порезка на металлом отслуживших свое объектов Славянского Курорта не была согласована ни с дирекцией ландшафтного парка, также носящего название «Славянский Курорт», ни с главным экологом города. А городское Управление жилищно-коммунального хозяйства, как оказалось, не никому не выдавало ордера на проведение земляных работ по разрытию старых теплотрасс. К тому же, как стало известно, на территории санитарной зоны курорта, вблизи соленого Рапного озера, проведение земляных работ, и вовсе, запрещено законом.

Было также установлено, что работы по разборке котельной и по изъятию из земли теплопроводных труб начались еще в марте 2016 года, но Генеральная дирекция курорта об этом ни слова не сообщила ни депутатам городского совета Славянска, ни чиновникам горисполкома.

Под конец заседания комиссия горсовета задалась еще одним актуальным вопросом. Поскольку порезанное на металлолом оборудование курорта распродается, то где вырученные деньги? Их никто из представителей городской власти не видел.

Комиссия городского совета Славянска по выяснению причин странной порезки оборудования Славянского Курорта на металлом будет собираться и дальше, но уже ясно, что депутаты столкнулись с одним из проявлений неизбежного и

необратимого процесса утилизации и распродажи всего бывшего украинского государства.