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Главная Сводка событий Новороссии за 11 ноября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пт, 11/11/2016 - 21:55

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Украинские силовики за прошедшие сутки выпустили 183 артиллерийских снаряда и мин по посёлкам Трудовские, Александровка и Старомихайловка на западной окраине Донецка, под огнем противника оказалась и территория промзоны под Ясиноватой. Наряду с тяжелым вооружением и минометами подразделения ВСУ использовали также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Украинская техника сосредоточена на горловском, донецком и мариупольском направлениях. Выявлены САУ «Акация» калибром 152-мм, САУ «Гвоздика» и гаубицы Д-30 калибром 122-мм, три взвода минометов, танковая и механизированная роты, батальон личного состава и рота боевиков «Правого сектора». Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

За неделю повреждено 57 домов в населенных пунктах Октябрь, Куликово, Саханка, Докучаевск, Еленовка, Зайцево, Ясное, а также в Киевском и Петровском районах Донецка. Ранения получили два мирных жителя, сообщил Эдуард Басурин.

Киевские силовики в нарушение Минских соглашений активизировали разведку вдоль линии соприкосновения, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сегодня заявил официальный представитель Народной милиции Республики майор Андрей Марочко.

Киевские силовики за минувшие сутки четыре раза обстреляли пункт пропуска в районе Станицы Луганской. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР. Огонь по району пункта пропуска велся из стрелкового оружия. "Потерь нет", - отметили в оборонном ведомстве Республики. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее