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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 11 Ноября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пт, 11/11/2016 - 21:58

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Ситуация на линии соприкосновения войск в Донецкой Народной Республике остается напряженной. В течение недели украинские силовики по-прежнему активно использовали запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение. Об этом во время брифинга 11 ноября сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «Всего за неделю украинские силовики 5118 раз нарушили режим прекращения огня. В том числе по территории Республики велся огонь с применением артиллерии, танков и минометов – 3244 раза. Обстрелы велись по 23 населенным пунктам Республики с позиций украинских командиров Шапталы, Мацейко, Николюка, Соколова и Делятицкого, активно применялась артиллерия калибра 152 мм с позиций артбригад Панченко и Брусова. От рук украинских силовиков два мирных жителя получили ранения, повреждено пятьдесят семь домостроений в населенных пунктах Октябрь, Куликово, Саханка, Докучаевск, Оленовка, Зайцево, Ясное, а также в Киевском и Петровском районах Донецка. 9 ноября подразделения ВСУ обстреляли из запрещенного вооружения поселок Октябрь Новоазовского района, что было зафиксировано патрулем миссии ОБСЕ, попавшего во время инспекции под обстрел. В течение недели продолжались целенаправленные обстрелы жизненно важных объектов инфраструктуры Республики. Так, 7 ноября в ходе минометного обстрела произошел обрыв линии электропередач, вследствие чего без света остались более семидесяти жилых домов в населенном пункте Саханка. К тому же, в Ясиноватском районе силы специальных операций Украины активно использовали средства радиопомех мобильной сотовой связи, тем самым попытались блокировать вызов экстренных служб, в том числе пожарной и скорой помощи. Из-за минометного обстрела юга Республики с позиций боевика Делятицкого шесть населенных пунктов оставались без света», — сообщил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее