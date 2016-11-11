В ДНР возрождается машиностроение, две трети продукции идет на экспорт

Об этом рассказал исполняющий обязанности министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский. «Основная специализация машиностроительных предприятий Республики — это производство горно-шахтного оборудования, оборудования для металлургической промышленности, железной дороги, строительства, сельского хозяйства. В результате военных действий 2014—2015 годов произошел значительный спад производства. За девять месяцев 2016 года общий объем реализованной продукции машиностроения составил около 2 млрд. российских рублей. Две трети произведенной продукции идет на экспорт», — отметил Грановский.

Эта новость не может не радовать. Напомним, что в прифронтовой Ясиноватой заработал машиностроительный завод, который к тому же был восстановлен после обстрелов.

Алексей Грановский назвал и другие крупные предприятия, которые возобновили работу. При этом они перешли в государственную собственность, а значит, вся прибыль поступает в казну Республики. «После двухлетнего простоя возобновило производственную деятельность ГП «Машиностроительный завод «ИТРАС» (находится в обстреливаемом Петровском районе). Стабилизируется обстановка на ГП «Донецкгормаш». Предприятие обеспечено контрактами, заключены договоры на производство и поставку горно-шахтного оборудования на сумму более 16 млн. российских рублей. Также планируется привлечение ГП «Донецкгормаш» к проекту по строительству системы магистральных конвейеров на Сахалине (Россия). В сентябре 2016 года в Республике возобновилось производство бытовых электрических приборов — заработал завод холодильной техники «Донфрост» (бывший «Норд»)», - рассказал и. о. министра промышленности и торговли ДНР.