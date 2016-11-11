Украинская диаспора в Калифорнии голосовала за Трампа

Об этом журналистам рассказал теперь уже бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. «Я был в Калифорнии на встрече с украинской диаспорой, - сказал Саакашвили. - На такие мероприятия приходят, как правило, успешные деятели и бизнесмены. Так вот, они все голосовали за Трампа. Их не пугает его отношение к женщинам, к нацменьшинствам, наоборот - импонирует то, что он говорит: нельзя никого пускать в Америку. Их-то самих уже пустили, зачем другим туда лезть? Для них он близок».

При этом стоит отметить, что в штате Калифорния Дональд Трамп набрал приблизительно вдвое меньше голосов, чем Хиллари Клинтон. Тем не менее, украинцы в поддержали именно Трампа. Их не смутило ни заявление о том, что Крым - российский в одном из его высказываний, ни намерение наладить отношения с Россией.