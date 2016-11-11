«Украина надоела всем», - миллионер и политик Евгений Червоненко

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко уверен, что Украина не получит очередной транш МВФ и помощи от США при президенте Дональде Трампе.

«Украина очевидно надоела всем, в том числе, своим «умением жить по-украински», которое включает в себя симбиоз самых отвратительных в мире вещей. Вовремя лизнуть, но поклясться и украсть – это умение жить по-украински, заявил Червоненко. И дальше: «Ничего не построив, сделать видимость успеха в жизни и благополучия в виде какого-то фешенебельного дома, в виде машин, в виде каких-то денег в кеше, которые ничего не вызывают на Западе, кроме презрения. Я думаю, мы не получим транша МВФ. Мы надоели. Вранье надоедает. Вранье прощают максимум один раз. Такие, как Трамп, в бизнесе вообще вранье не прощают», -заявил Червоненко.

Евгений Червоненко — миллионер и политик, во время первого майдана в 2004 году был начальником охраны кандидата в президенты Виктора Ющенко, который и провозгласил украинский национализм главной государственной идеей, а Бандеру сделал Героем Украины. Червоненко был также одним из спонсоров и казначеем избирательной кампании Ющенко.