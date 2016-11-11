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СБУ нашли шпиона в офисе «Интертелекома»

опубликовано alex1943 в Пт, 11/11/2016 - 23:32 Новость: тема тэги гео
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Одного шпиона они уже ловили в самолете белорусской компании и государство будет вынуждено платить компенсацию авиакомпании, которой пришлось вернуть самолет в Киев под угрозой использования истребителей, а возможно и журналисту, из-за которого разгорелся международный скандал. Теперь проводят обыски и изымают документы и технику в центральном офисе CDMA-оператора «Интертелеком» в Одессе. Об инциденте сообщает местное издание «Думская».

В компании утверждают, что Служба безопасности заподозрила оператора в содействии российским спецслужбам. Якобы «Интертелеком» помогает ФСБ и ГРУ РФ прослушивать украинских абонентов.

Как известно, «Интертелеком» контролируется Виктором Гушаном, который является бизнесменом приднестровской группы «Шериф» и основным акционером оператора.

Гендиректор компании Борис Акулов обратился к президенту Украины, генеральному прокурору и главе СБУ с просьбой повлиять на подчиненных.
«Мы предложили им неограниченный доступ к оборудованию сети и узлам ее мониторинга, но они отказались от того, чтобы выполнить все действия без нарушения связи и пригрозили в любом случае отключить оборудование», — отмечается в сообщении Акулова.

По данным издания, в настоящее время телефонная связь от «Интертелекома» есть, а вот мобильный интернет не работает.

Согласно сообщению, из-за отключения этого мобильного оператора возникли проблемы в работе такси «Бонд», все водители которого получают заказы через мобильный интернет от «Интертелекома».

Стоит отметить, что в то же время в пресс-центре СБУ сообщили, что перекрыли несанкционированный канал связи с Крымом, который могли контролировать спецслужбы РФ.

«Правоохранители установили, что одно из украинских предприятий телекоммуникационных услуг передало в пользование российским провайдерам часть своего оборудования и сети в Крыму», — говорится в сообщении.

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