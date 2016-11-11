ОБСЕ: на этой неделе мы стали свидетелями ожесточенных боев на Донбассе

Первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявляет, что наблюдатели стали свидетелями ожесточенных боев на Донбассе: за три дня (с 7 по 9 ноября) зафиксировано более 4000 нарушений режима «тишины». Об этом Хун рассказал на брифинге в Киеве в пятницу, 11 ноября.

«Ситуация безопасности вдоль линии соприкосновения на востоке Украины остается нестабильной. За последние несколько дней наблюдатели СММ стали свидетелями особо ожесточенных боев в «горячих точках» на всей территории Донбасса», - подчеркнул Хуг. «На прошлой неделе в целом мы зарегистрировали почти 7000 нарушений режима прекращения огня. До среды этой недели показатели зафиксированных нарушений превысили эту отметку. Общее количество нарушений было более 4000 только за период с понедельника до среды», - подчеркнул Хуг.

Ночь пятницы, 11 ноября, гремит боями практически по всему периметру Донецка — канонада настолько громкая, что ее хорошо слышно в центральных районах города. По сообщениям с окраин, бьет артиллерия крупного калибра.