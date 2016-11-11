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Главная Имейте совесть, господа опубликовано Марат Мусин в Пт, 11/11/2016 - 23:47 Новость: тема тэги гео Больше всего в жизни я не люблю откровенное вранье и излишнее тщеславие. #ANNA-News трудно обвинять в шапкозакидательстве. Мы просто делаем нашу работу и она нравится нашим зрителям. У нас было и есть немало эксклюзивных материалов. Некоторые наши кадры забирали себе центральные телеканалы. При этом обрезали наш логотип и писали, что видео было найдено ими в ютубе. Мы закрывали на это глаза, потому что нам важно, чтобы как можно большее количество людей знало о реальном положении дел в Сирии. Но сегодня "военные корреспонденты" с первого канала просто перешли все границы. То что первыми место химической атаки нашли наши корреспонденты и привели специалистов войск радиационной, химической и бактериологической защиты и других журналистов на место ни сказано не слова, но это еще пол беды. Дело в том, что "единственный корреспондент", которого взяли на место химической атаки в момент извлечения мины и взятия проб вообще не находился рядом с этим местом. Все "корреспонденты" появились после того, как мина была извлечена и мы чуть не надышались хлором. Вся их работа заключалась в надевании ОЗК получении пары интервью на соответсвующем фоне. Вся опасная работа была выполнена нашими корреспондентами вместе с российскими военными. Но даже это не все. "Единственным и неповторимым" этого оказалось мало и они просто украли наши кадры из предыдущего ролика (интервью с отравившимися бойцами). Опять же обрезав наши логотипы и ни сказав ни слова о том, кто реально рисковал своей жизнью ради того, чтобы достать эти кадры. Видимо понятие авторского права не знакомо господам с центральных российских телеканалов. Ну что ж, и не такое мы переживали. Для наглядности прикрепляю репортаж первого канала и два наших репортажа. Можете сами посмотреть и сделать выводы.





Военные корреспонденты Anna News Александр Харченко, Сергей Шилов, Олег Рюрикович, Алишер Игамов, Дмитрий Барсов :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

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