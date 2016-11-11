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Активизация Германии

опубликовано Артем Смолов в Пт, 11/11/2016 - 23:56 Статья: тема тэги гео
в Афганистане
В ночь на пятницу в административном центре афганской провинции Балх городе Мазари-Шариф было совершено вооруженное нападение на консульство Германии. Вначале в районе 11 часов вечера вблизи здания произвел подрыв смертник, после чего группа боевиков пошла на штурм. Им противодействовали афганские силовые структуры и бойцы спецподразделений НАТО. В итоге, после ожесточенных перестрелок, атака была отбита, 4 человека убито, более сотни получили ранения различной степени тяжести (среди которых много "тяжелых"). Большинство пострадавших - мирные жители, зачастую ранения нанесли им разбитые стекла.

Немецкие граждане в количестве 20 человек по данным МИД ФРГ были благополучно эвакуированы. Ответственность за нападение взяли на себя боевики движения "Талибан". Чего "Талибан" добивается от Германии? По-видимому, это намек, что немцам из Афганистана пора "на хаус". Ранее, представители движения "Талибан" обнародовали послание к Дональду Трампу. Смысл - американскому воинскому контингенту предлагается покинуть Афганистан "по-хорошему". Если «Талибан» решил удалять коалицию НАТО из Афганистана по частям, похожие атаки будут продолжены.

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