О передаче привилегий и полномочий

Мировые СМИ обсуждают процесс вступления Дональда Трампа в должность президента США. Пока же он лишь кандидат, выигравший первый (самый важный) этап выборов. К исполнению своих обязанностей он сможет приступить не ранее 20 января 2017 года (то есть, более чем через 2 месяца). 10 ноября действующий президент Барак Обама и Дональд Трамп (вместе с супругами) провели встречу в Белом Доме. Такова традиция, несмотря на то, что Барак Обама активно поддерживал Хиллари Клинтон, остро критикуя Трампа.

Между тем, с момента оглашения результатов голосования, у Дональда Трампа появилось право получать информацию по линии спецслужб о секретных операциях и важных вопросах. Несмотря на то, что победитель президентских выборов известен, голосование выборщиков еще предстоит. Эти люди должны проголосовать в соответствии с полученными результатами по каждому из штатов. Процедура состоится 19 декабря, а результаты будут объявлены лишь 6 января 2017 года.

Бортом №1 президентского авиаотряда до 20 января будет пользоваться Барак Обама, он же вместе с семьей будет еще около двух месяцев проживать в Белом доме. Полноценная передача власти состоится лишь в момент инаугурации. Вместе с властью на оговоренный законом срок, в распоряжении Дональда Трампа окажется и так называемый "ядерный чемоданчик", устройство, которое носит прикованный к нему наручниками сопровождающий.

Наблюдатели обратили внимание на одну особенность. При передачи власти после встречи старого и нового президента, они традиционно вместе с супругами фотографируются у южного выхода из Белого дома. Однако, на этот раз этого не было. Церемония была отменена Бараком Обамой без объяснения причин. Журналисты связывают данное решение с острой критикой Трампа во время предвыборной кампании. Обама, в частности, утверждал, что Дональд Трамп в президенты "не годится", он "не имеет нужного опыта", и кроме того, ему "нельзя доверять ключи от ядерного чемоданчика".

Казалось бы предвыборная кампания закончена и президент известен, однако в период формирования новой администрации, политика продолжается. Около 2 миллионов американских граждан уже подписали петицию к выборщикам с предложением отдать свои голоса в пользу Хиллари Клинтон. Чтобы сделать ее президентом США 19 декабря 2016 года. Трампа в этом послании называют "опасным для республики". При этом Клинтон якобы выиграла "народное голосование".

Кроме того, продолжают поступать сообщения о попытках организации уличных беспорядков в различных штатах. Трамп назвал это "нарушением правил". Он имел в виду, конечно, не действия протестующих, а тех, кто этих протестующих вывел на улицы. До вступления в должность еще более двух месяцев. За это время очень влиятельные проигравшие постараются выжать политический максимум. В чем будет выражаться этот максимум зрители довольно скоро увидят.

Не исключено, что пока речь идет о распределении постов в администрации. Если, конечно, демократы, не рискнут на большее. Они уже давно привыкли отступать от политических традиций. Насколько вероятна перспектива судебного преследования для представителей проигравшей партии? Пока для них это перспективная постоянная скрытая угроза. Дональд, как мы помним, публично обещал посадить Хиллари. Есть ли в этой шутке доля шутки?