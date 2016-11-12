Сводка событий в Сирии за 11 ноября 2016 года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает с США настоящего сотрудничества в ситуации в Сирии после смены американской администрации, а не простого обмена информацией.Москва продолжит работать с действующей администрацией, поскольку в нынешних условиях "нет времени ждать прихода новой власти".«Сирия является насущным вопросом. И мы не можем позволить себе задержку в несколько месяцев. Мы продолжим работу с действующей администрацией в Вашингтоне. Мы продолжим работать с Обамой, мы не можем позволить себе ждать два месяца, мы должны обеспечить, чтобы обещания по разделению оппозиции от террористов были реализованы. Так что после этого мы ожидаем реального сотрудничества по Сирии, а не просто обмена информацией, этого недостаточно», — сказал Песков.

Глава Пентагона Эштон Картер не рекомендовал президенту США сотрудничать с Россией по Сирии. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS. Картер объяснил, что российские власти своей поддержкой режима Башара Асада только «разжигают огонь сирийской войны».

«Русские полностью поддерживают власти Сирии. И я не рекомендую президенту США, чтобы мы ассоциировали себя с этим и работали с русскими до тех пор, пока они не начнут делать правильные вещи», — заявил Картер.

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призывает согласовать более длительные гуманитарные паузы в сирийском Алеппо. «Речь идет о том, чтобы согласовать более чем 10-часовые гуманитарные паузы»,– заявил глава МИД ФРГ.

«Мы в качестве следующего шага будем стараться – и для этого мы находимся в тесном контакте специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой – все же доставить в восточную часть Алеппо срочно необходимую гуманитарную помощь»,– добавил глава германского МИД. По его данным, «продукты питания там подходят к концу». Как считает министр, «тот факт, что Восточный Алеппо в настоящее время не является целью бомбардировок, может помочь это сделать».

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 924. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69. За сутки зафиксировано 47 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Дамаск (21), Алеппо (22), Кунейтра (2), Латакия (1) и Хама (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Министерство обороны РФ передаст в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) пробы грунта и осколков снарядов, подтверждающие применение боевиками химического оружия в сирийском Алеппо. Об этом сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Обращаемся к руководству ОЗХО рассмотреть вопрос скорейшего направления в квартал "1070" Алеппо экспертов ОЗХО из миссии по установлению фактов использования химических веществ в качестве оружия", - заявил Конашенков.

Президент США Барак Обама отдал распоряжение Пентагону ликвидировать главарей террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра») на территории Сирии. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США. По данным источника, президент отдал приказ Вооруженным силам США «найти и ликвидировать» находящихся на территории арабской республики главарей организации, связанной с террористической сетью «Аль-Каида».

Издание подчеркивает, что Белый дом ранее игнорировал эту группировку, а теперь бросил на уничтожение ее руководства «силы и средства разведки», а также ударные беспилотные летательные аппараты. Это решение, рассказали газете в администрации, отражает обеспокоенность Обамы тем, что подконтрольная «Джебхат Фатх аш-Шам» территория Сирии может стать базой для организации и проведения терактов юге Европы.

У Москвы нет официальных подтверждений распоряжения президента США Барака Обамы о ликвидации главарей террористической группировки "Джебхат ан-Нусра", но если информация подтвердится, Россия это намерение приветствовала бы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Алеппо. В районе Эль-Ашрафия населению передано около тонны продовольствия.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли в н.п. Азизив и кварталы Эль-Машарка и Салах-ад-Дин в городе Алеппо.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из реактивных систем залпового огня кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Бакиртая и Шурфа; в городе Алеппо – кварталы Маньян, Ариан, Шейх-Максуд, Лерамон, «3000», «1070», Сулейман-Халяби, торговый центр «Кастелло», школу Хикма, военную академию Эль-Асад и район картонной фабрики.

Боевики обстреляли район «1070» снарядами с запрещенными отравляющими веществами. В результате два человека погибли, десятки госпитализированы. Содержание в боеприпасах химикатов подтвердили в ходе экспресс-теста эксперты научного центра войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России. «Проведенный экспресс-анализ проб показал наличие продуктов, свидетельствующих о применении боеприпасов, снаряженных токсичными химикатами. Это хлор и белый фосфор», — отметил специалист центра, мобильная лаборатория которого развернута в Алеппо.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

Подразделения Сирийской Арабской Армии продолжили наступление в западных пригородах Алеппо (Фото 1, вложенный файл). От боевиков очищен Миньян, идут бои в районе картонной фабрики и лесопопилок. Сирийские источники сообщают, что «Tiger Forces» взяли Картонную фабрику, расположенную к западу от района Миньян.

Подразделения Сирийской армии заняли часть района Дахият аль-Асад, сейчас там идут ожесточенные бои.

Турецкая армия нанесла несколько артударов по курдским YPG в н.п. Шейх Хадид у города Эфрин.

Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила автомобиль, тяжелый пулемет и боевую позицию ИГ.

Идлиб. Согласно сообщению группировки Джебхат-ан-Нусра, в результате авианалета на ее базу, были уничтожены два командира и несколько рядовых боевиков. В заявлении указывается, что налет был проведен ВВС США.

Латакия. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Кардаха.

Хама. Боевики обстреляли н.п. Суран.

Хомс. Авиация коалиции у города Пальмира уничтожила тактическую единицу и боевую позицию ИГ.

Дамаск. Жителям н.п. Димас передано 2 тонны продовольствия. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Джобар, Хараста, Дума и высоту с отметкой 612, а также район Мохаджрин в городе Дамаске.

Обстрелам прочих боевиков подверглись Джобар, Хауш-Насри, Арбил, Кабун, Хараста, Дума и лагерь Эль-Вафидин..

Подразделения сирийской армии окружили Хан-эш-Шейх. 4-я механизированная и 7-я танковая дивизии САА начали штурм восточных окраин города.

Кунейтра. Террористы обстреляли населенные пункты Дурин и Харфа.,

На севере провинции войска нанесли артиллерийские удары по коммуникациям боевиков у н.п. Джеббата Аль-Хашаб, Транджа, Захрат Аль-Каср и Тель Аль-Хамрия.

Сувейда. Артударом САА уничтожена колонна бензовозов с сопровождением принадлежавшая ИГ, и обнаруженная в 34 км от города Сувейда.

Ракка. Отряды «Сирийских Демократических Сил» продолжают наступление от Айн-Иссы в направлении Ракки. Командование SDF сообщило о завершении первой части наступления на Ракку в ходе операции «Гнев Евфрата». К настоящему времени освобождено около 50 населенных пунктов, а также 550 квадратных километров территории на севере провинции (Фото 2). Кроме того, сообщается о 150 убитых ИГиловцах.

За последнее время освобождены н.п. Аш-Шибл вместе с электростанцией и водонасосной станцией, расположенный в 15 километрах к юго-востоку от Айн-Иссы, а также н.п. Аль-Хадер. От боевиков также освобожден город Аль-Хисбах, который являлся местной штаб-квартирой и командным центром ИГ.

Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила 5 тактических единиц; три боевые позиции, два транспортных средства, узел командования и управления, склад, систему тяжелого оружия (?) и бульдозер, а также повредила три маршрута поставок газа и систему туннелей ИГ.

У города Ракка уничтожено три нефтевоза и резервуар для хранения нефти ИГ.