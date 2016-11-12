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Донбасс, война продолжается

опубликовано alex1943 в Сб, 12/11/2016 - 12:48 Новость: тема тэги гео
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По сообщениям силовых ведомств ДНР, украинские нацисты накануне вечером и ночью выпустили 198 артиллерийских снарядов и мин по окраинам Донецка, Горловки, Ясиноватой и южным селам ДНР.

«С 18:00 до 01:30 украинская сторона выпустила 198 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и мин калибрами 82 и 120 мм по поселкам Трудовские и Александровка на западе Донецка, селам Спартак и Жабичево к северу от столицы, северной окраине Горловки, территории промзоны под Ясиноватой и селам Ленинское и Саханка на юге страны», — рассказали в ведомстве.
Огонь с позиций противника велся также из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

В результате ночных обстрелов повреждены два жилых частных дома Петровского района Донецка. Канонада была слышна во всех районах города. Фашисты с вечера выпустили 198 артиллерийских снарядов и мин по прифронтовым территориям ДНР.

Информация о пострадавших в результате ночных обстрелов уточняется.

Серьезные последствия принесли обстрелы Луганской области. В Брянке погиб пожилой мужчина 1931 года рождения и сложные ранения глаз получил житель Брянки 1987 года рождения, он доставлен в больницу. Повреждена электроподстанция в районе Краснополье города Брянки. В результате инцидента обесточена местная действующая шахта. Под землей остаются несколько человек. Об этом сообщила городская администрация.

Также в Луганской области обстрелам подвергся город Стаханов, районы сел Калиново, Нижнее Лозовое, Калиновка, Веселогоровка. Традиционно, с направления Станицы Луганской обстреляли памятник князю Игорю. Огонь велся из минометов, стрелкового оружия и гранатометов.

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