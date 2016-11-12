Савика Шустера решили «выдавить» из украинского телеэфира?

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Генеральный директор канала "3S.tv" студии Савика Шустера Павел Елизаров заявил, что Печерский районный суд Киева вынес постановление об обыске жилья и телестудии журналиста Савика Шустера. Ранее налоговая инспекция штрафовала телестудию журналиста Шустера за несвоевременную подачу отчетной документации. Также украинские власти лишали журналиста права на работу на Украине, однако позднее он восстановил такое право.

"Судья Печерского суда в закрытом судебном заседании, без присутствия наших адвокатов, вынес постановление о проведении обыска по месту жительства Савика Шустера и на телеканале Савик Шустер Студия", — написал Елизаров в субботу на своей странице Facebook.

По его словам, такие действия журналист и его коллеги расценивают как давление на журналистскую деятельность.

В свою очередь, Шустер в эфире своей программы в пятницу вечером отметил: "Мне в рекламной паузе сказали, что Печерский суд принял решение возобновить против нас и против меня все преследования. На следующей неделе мы ожидаем и обыски, и все, что хотите, будет здесь".

Проблемы у Шустера начались не вчера. Еще в июле, в то время, когда проходила череда судебных заседаний по поводу лишения журналиста права на работу на Украине, в его защиту выступила Международная федерация журналистов (IFJ), которая призвала украинские власти прекратить преследование журналиста Савика Шустера,

"Международная федерация журналистов призвала власти Украины прекратить преследование независимого телеканала и его передовых журналистов. Письменное обращение к украинскому правительству происходит на фоне подавления свободы средств массовой информации в стране и постоянных атак на (телестудию) 3S.TV и ее основателя Савика Шустера", — говорилось в заявлении.

В сообщении отмечалось, что, несмотря на критику, которой поддаются программы Савика Шустера со стороны медиаэкспертов, политиков и представителей гражданского общества, профессиональная свобода журналиста не должна ограничиваться.

И вот очередной «наезд» с проведением обысков не только в офисе, но и в жилье Шустера. Есть уверенность, что найдут то, что приказано найти. И куда теперь подастся Савик?