Или «нормандский формат», или Порошенко – геть!

Такое заявление на пресс-конференции в Киеве высказала директор консалтинговой компании “Партия власти” Елена Дьяченко. Она считает, что после вступления в должность нового президента США и смены Госдепа, а главное с устранением от власти Нуланд ресурс терпения бывших друзей Украины исчерпал себя.

«Экономические интересы европейских производителей уже не предполагают продолжения санкций. И я думаю, что «нормандский формат» будет подталкивать Украину решать собственные проблемы непосредственно с РФ, — полагает эксперт. — Вопрос Крыма, похоже, действительно вынесен за скобки надолго. Официально от властей Киева не видно никакой стратегии по возвращению Крыма. До сих пор не подан ни один иск по территориальным претензиям, а подаются только иски о защите прав конкретных физических лиц и пытаемся подать иск о возмещении ущерба».

«Более того: при отсутствии госпожи Нуланд во власти США больше некому будет оправдывать задержку со сторону Киева выполнения Минских договоренностей. Сейчас вопрос может стать ребром: либо выполнять эти договоренности, либо досрочно выбрать президента», — добавила Дьяченко.