В Хмельницком родители обвиняют учительницу в унижении и избиении ребенка

Немедленного увольнения учительницы Хмельницкой школы № 1 требуют родители 11-летнего Артема. Педагог, по словам школьника, ударила его и издевалась в присутствии других учеников. Родители обратились в полицию, а учитель все отрицает и обвиняет их в клевете.

Ученик 6-го класса Артем уже неделю не ходит в школу, потому что боится — говорит мама мальчика. Во время урока математики учительница унизила его перед одноклассниками и трижды ударила по голове дневником, вспоминает школьник, потому, что он забыл дома ручку.

«Учительница назвала меня двухлетним ребенком и сказала, что это медицинская проблема. Ударила меня трижды дневником по голове и вытащила за кофту из класса», — рассказывает ученик Хмельницкой школы № 1 Артем.

Обо всем этом ребенок признался маме не сразу, и только после того, как начала болеть голова и появилась тошнота. Женщина повезла сына в больницу и написала заявление в полицию, тогда же ей позвонила и классный руководитель Артема.

«Ко мне позвонила классный руководитель и выдвинула условия, мол, давайте это все забудем и не будем поднимать скандал. Поскольку будут проблемы и у нее, и у директора школы. И пригрозила: если мы перейдем в другую школу, то проблема не исчезнет. Ведь учителя между учителями общаются, и через эту ситуацию будут издеваться над ребенком и в другой школе», — говорит мама школьника Марина Олейник.

Учитель математики Лидия Алексеева своей вины не признает и утверждает, что не трогала ученика. А за нарушение поведения только записала замечание в дневник и попросила выйти из класса.

На сторону женщины стал весь педколлектив школы. Защищают и говорят, что женщина является заслуженным учителем и работает в школе уже более 20 лет.

«Дети сейчас стали очень уязвимыми и чувствительными. Возможно, даже и повышение голоса могло привести к психологической травме. Лидия Алексеева учитель высшей категории почтенного возраста и работает в этой школе очень давно», — прокомментировала директор Хмельницкой школы 1 Алла Киящук.

Однако одноклассники Артема признаются, что учительница все же поднимала руку на парня.

«Учительница его взяла за плечи и начала трясти, мне было обидно за него. Она его обзывала, говорила, что он с другой планеты и имеет психические расстройства. Артем нормальный парень, просто как и другие ученики, может иногда не слушаться», — рассказывают одноклассники Артема.

По факту избиения ребенка полиция уже открыла уголовное производство. Если следствие докажет, что учительница действительно била парня, ей грозит штраф или общественные работы. Увольнять ли педагога, будет решать городской отдел образования.