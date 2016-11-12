Украинских школьников проверят на лояльность государству

В Минобразования рекомендовали украинским школам провести соцопрос в традициях Вермахта. Ученикам предложат заполнить анкеты, в которых у школьников спросят, готовы ли они принять участие в демонстрациях, сколько времени проводят в социальных сетях и какие имеют политические предпочтения. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на представителя одной из одесских школ, который передал и сам опросник.

Соцопросу подлежат ученики 7 -11 классов. «В частности, в анкетах есть вопросы: считает ли подросток (речь идет об учениках с 7 по 11 классы), что Украина и Россия имеют общую культуру и могут быть единым государством, готов ли он голосовать за определенного кандидата с нетрадиционной ориентацией, пойдет ли на массовую акцию протеста. Есть, например, и такой вариант ответа: "я считаю непатриотичным публично критиковать власть во время войны (например, в газетах на ТВ, организовывать демонстрации и прочее)."» - сообщает издание.

Анкетирование конечно будут проводить на добровольной основе и анонимно, но понятно, что установить школу и класс, где занимается подросток, труда не составит.

Социологическое исследование проводится Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ". А приведенная в опросе анкета используется для международной консультационной компании НИРАС, в рамках программы формирования медиаграмотности среди школьников, финансируемой Министерством иностранных дел Дании. Любопытно, что компания, которая проводит данный социологический опрос, имеет просроченный сертификат от Академии педагогических наук Украины.