Боеприпасы в «Газели» взорвались возле фронта

Двое украинских солдат 11 ноября, в районе занятого ВСУ города Попасная (луганский фронт, к западу от контролируемых ЛНР городов Первомайск и Стаханов), перевозили на микроавтобусе марки «Газель» боеприпасы.
В числе перевозимых взрывоопасных предметов были и противопехотные мины. Около 15 часов, когда машина уже подъезжала к линии боевого соприкосновения, раздался оглушительный взрыв. Находящиеся в том месте украинские вояки увидели, что «Газель» разнесло на куски.
Подбежав к разбитому микроавтобусу, военнослужащие выяснили, что солдат, сидевший в кабине рядом с водителем, погиб сразу, а водитель, хоть и получил множественные осколочные ранения, еще жив.
По факту взрыва микроавтобуса «Газель» проведено расследование. Точная причина взрыва перевозимых боеприпасов пока не установлена, но офицеры ВСУ склоняются к тому, что самопроизвольно сдетонировала одна из противопехотных мин.
Детонация боеприпаса могла произойти потому, что украинское командование отправляет в зону боевых действий старые запасы оружия и боеприпасов, которые были на армейских складах еще с советских времен, и потому у многих видов снарядов истекли сроки годности. Также возможно, что сдетонировавшая мина была изготовлена на бывшей Украине совсем недавно, уже для снабжения сил «АТО». Но при изготовлении боеприпаса был допущен брак.
Отправить комментарий