Боеприпасы в «Газели» взорвались возле фронта

Двое украинских солдат 11 ноября, в районе занятого ВСУ города Попасная (луганский фронт, к западу от контролируемых ЛНР городов Первомайск и Стаханов), перевозили на микроавтобусе марки «Газель» боеприпасы.

В числе перевозимых взрывоопасных предметов были и противопехотные мины. Около 15 часов, когда машина уже подъезжала к линии боевого соприкосновения, раздался оглушительный взрыв. Находящиеся в том месте украинские вояки увидели, что «Газель» разнесло на куски.

Подбежав к разбитому микроавтобусу, военнослужащие выяснили, что солдат, сидевший в кабине рядом с водителем, погиб сразу, а водитель, хоть и получил множественные осколочные ранения, еще жив.

По факту взрыва микроавтобуса «Газель» проведено расследование. Точная причина взрыва перевозимых боеприпасов пока не установлена, но офицеры ВСУ склоняются к тому, что самопроизвольно сдетонировала одна из противопехотных мин.

Детонация боеприпаса могла произойти потому, что украинское командование отправляет в зону боевых действий старые запасы оружия и боеприпасов, которые были на армейских складах еще с советских времен, и потому у многих видов снарядов истекли сроки годности. Также возможно, что сдетонировавшая мина была изготовлена на бывшей Украине совсем недавно, уже для снабжения сил «АТО». Но при изготовлении боеприпаса был допущен брак.