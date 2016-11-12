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Чиновница Кабмина о 24-летней заместительнице Авакова: Правовой нигилизм на Украине — это уже навсегда?

опубликовано vinodelov в Сб, 12/11/2016 - 15:07 Новость: тема тэги гео
Анастасия Деева

Назначение заместителем министра МВД 24-летней Анастасии Деевой свидетельствует о правовом нигилизме на Украине. Об этом на своей странице в Facebook написала консультант по коммуникациям при Кабинете министров Украины Зоя Казанжи.

Она отметила, что по этому поводу мнения в сети разделялись на:

  1. Талантливая, способная, именно свежая кровь может привнести изменения в заскорузлый ужасный госаппарат, а вы завидуете и все сексисты, при чем тут возраст?

  2. Назначение более чем странное, нет ни теоретических знаний, ни опыта, ни четких объяснений, в чем уникальность и необходимость такого назначения?

«А меня вот что интересует. Должность, на которую назначили Дееву, относится к категории А. Если мы откроем Постановление Кабмина номер 418, то увидим, что там есть формальные требования. Например, общий стаж работы не менее 7 лет. Ну и еще там есть не менее интересные параметры. Поэтому у меня вопрос: а вот такой правовой нигилизм в нашей стране — это уже навсегда?», — написала Казанжи.

Ей жаль, что «дискуссия о нарушении закона, пусть даже в виде исключения для молодых и действительно способных, перешла в плоскость «работать языком».

«Впрочем, можно понять настроения масс, как это принято называть. В стране по-прежнему, и теперь можно сделать карьеру, если родиться в правильной семье. Или дружить с правильными людьми. Все остальные варианты — исключение из правил, которые только подтверждают правило. Если правила пишутся, то их, по крайней мере, не надо нарушать. Хотя бы формально», — добавила она.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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