Над Донецком ночью висят осветительные снаряды

В ходе обстрелов северных окраин Донецка, района бывшего аэропорта, поселка Спартак, промышленной зоны под Ясиноватой украинские вояки в темное время суток стали применять осветительные боеприпасы.

Случаи применения осветительных боеприпасов подразделениями армии ДНР были замечены 10 и 11 ноября.

После залпа такие боеприпасы разрываются в воздухе и из них вылетают капсулы с осветительным горящим материалом, имеющие условное название «факел». Эти «факелы» прикреплены к устройствам, называющимися «парашют».

«Факелы» на «парашютах» некоторое время, до полного прогорания, планируют в воздухе, освещая земную поверхность.

Осветительные боеприпасы применяются в разведывательных целях, а также для точного выяснения результатов стрельбы по позициям противника.

Осветительные боеприпасы украинскими войсками на донецком фронте применялись и раньше, а сейчас «факелы» на «парашютах» украинским военным снова понадобились потому, что во время обстрелов территории ДНР они резко увеличили применение тяжелой артиллерии.