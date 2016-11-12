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Луганские города и села под сильным обстрелом. Есть жертвы

опубликовано vinodelov в Сб, 12/11/2016 - 15:37 Новость: тема тэги гео
Последствия обстрела города Брянка

Трое суток подряд — 9, 10 и 11 ноября — при обстрелах позиций Народной милиции Луганской Народной Республики, а также населенных пунктов ЛНР, украинские войска применяют запрещенные Минскими договоренностями тяжелые артиллерийские орудия калибра 122 и 152 миллиметров.

После того, как из гаубиц калибра 152 миллиметра 10 ноября был обстрелян Стахановский ферросплавный завод, под огонь тяжелой артиллерии ВСУ попали не менее двух десятков городов, поселков и сел ЛНР.

Украинские вояки не прекращают также минометные обстрелы. Только за сутки более 90 мин было выпущено по расположенному к югу от города Первомайск поселку Калиново.

По состоянию на 8 часов утра 12 ноября огонь из тяжелых артиллерийских орудий по населенным пунктам ЛНР с позиций ВСУ открывался 16 раз.

Жители города Стаханов 11 ноября снова услышали тяжелые артиллерийские залпы в 17 часов. Обстрел с незначительными перерывами продолжался до 23 часов. Потом стало тише, однако с 4 часов утра 12 ноября стрельба из пушек возобновилась и не стихала до 6 часов.

Украинские каратели старались вести огонь вглубь территории ЛНР. На территории города Стаханов тяжелые снаряды разрывались рядом с заводом, занимавшимся переработкой отходов добычи угля.

Под огонь артиллерии украинской армии попали также города Брянка и Перевальск. Под Брянкой снаряды угодили в электрическую подстанцию, находящуюся рядом с поселком Краснополье, из-за чего все окрестные населенные пункты остались без света.

В городе Брянка во время обстрела погиб местный житель, еще один человек получил осколочные ранения.

Также ночью 12 ноября из орудий калибра 122 миллиметра и минометов были обстреляны западные окраины города Первомайск и вновь поселок Калиново.

С утра 12 ноября, как только обстрелы прекратились, ремонтные бригады Брянки, Стаханова и Перевальска взялись за ремонт поврежденной электрической подстанции и разорванных осколками снарядов линий электропередач.

Фронт обстрелов территории ЛНР в районе Первомайск — Стаханов на протяжении всех трех последних суток оставался широким. Артиллерийские подразделения ВСУ вели огонь как с существовавших раньше, так и с новых позиций, оборудованных вдоль линии фронта протяженностью не менее 15 километров.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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