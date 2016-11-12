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Саакашвили: Из «Приватбанка» вывели все деньги, финансовое учреждение находится на грани банкротства

опубликовано alex1943 в Сб, 12/11/2016 - 15:52 Новость: тема тэги гео
saakashvili_privatbank
Мы уже сообщали о судебном разрешении на проведение обыска в доме и в офисе Савика Шустера. Вчера экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в прямом эфире телешоу Савика Шустера 11 ноября заявил: «Миллионы вкладчиков "Приватбанка" находятся в опасности. Коломойский выкачал из банка все деньги, он может в любой момент обвалиться, и это знают все».

«Давно надо было брать этот банк, давно надо было его национализировать, — считает Саакашвили. — Потому что иначе однажды вкладчики "Приватбанка" могут обнаружить, что все их сбережения уплыли в Швейцарию».

Возможно, совпадение по времени решения суда с высказываниями Саакашвили – всего лишь совпадение, но замечено, что любое высказывание на шоу, которое по тем или иным причинам не угодно украинской власти, приводит к усилению давления на телестудию Савика, и не только на этот телеканал.

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