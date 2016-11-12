Зондеркоманда СБУ репрессирует абонентов спутникового телевидения с российскими каналами на оккупированной территории ДНР

Каратели из Службы безопасности бывшей Украины в Артемовском районе Донецкой Народной Республики совместно с другими террористическими группировками начали тотальный террор абонентов спутникового телевидения с российскими телеканалами.

Также украинско-фашистские оккупанты в подконтрольном ВСУ Артемовске захватили в заложники установщика спутникового оборудования с возможностью просмотра объективной информации о происходящем на телевизионных каналах Российской Федерации.

Согласно оценки украинских нацистов из карательных группировок СБУ и подобных, в оккупированном ими Артемовском районе Донецкой Народной Республики более 5 тысяч абонентов принимают трансляцию российских телеканалов, которые рассказывают правду о геноциде русского народа на Донбассе.

Напомним, что оккупационные власти бывшей Украины переименовали город Артемовск в Бахмут.