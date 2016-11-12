Главная

Зондеркоманда СБУ репрессирует абонентов спутникового телевидения с российскими каналами на оккупированной территории ДНР

опубликовано vinodelov в Сб, 12/11/2016 - 16:10 Новость: тема тэги гео
Захват заложника

Каратели из Службы безопасности бывшей Украины в Артемовском районе Донецкой Народной Республики совместно с другими террористическими группировками начали тотальный террор абонентов спутникового телевидения с российскими телеканалами.

Также украинско-фашистские оккупанты в подконтрольном ВСУ Артемовске захватили в заложники установщика спутникового оборудования с возможностью просмотра объективной информации о происходящем на телевизионных каналах Российской Федерации.

Согласно оценки украинских нацистов из карательных группировок СБУ и подобных, в оккупированном ими Артемовском районе Донецкой Народной Республики более 5 тысяч абонентов принимают трансляцию российских телеканалов, которые рассказывают правду о геноциде русского народа на Донбассе.

Напомним, что оккупационные власти бывшей Украины переименовали город Артемовск в Бахмут.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!