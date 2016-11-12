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Все шахтеры шахты "Вергелевская" в ЛНР уже на поверхности

опубликовано alex1943 в Сб, 12/11/2016 - 16:28 Новость: тема тэги гео
shahta-3
Заблокированные на шахте "Вергелевская" в Луганской народной республике (ЛНР) шахтеры подняты на поверхность, заявил журналистам глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин. Ранее мы сообщали, что в результате обстрела обесточена местная действующая шахта, а под землей остаются несколько человек. Позже поступили данные, что заблокирован 41 шахтер. 60 тысяч человек остаются без электроснабжения.

"41 шахтер поднят на поверхность из шахты "Вергелевская", операция по спасению завершена", — заявили в МЧС ЛНР около полудня. По данным МЧС, еще четыре шахтера заблокированы на шахте "Ламоватская". Они ждут подключения резервных источников энергоснабжения.

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