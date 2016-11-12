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Главная Все шахтеры шахты "Вергелевская" в ЛНР уже на поверхности опубликовано alex1943 в Сб, 12/11/2016 - 16:28 Новость: тема тэги гео Заблокированные на шахте "Вергелевская" в Луганской народной республике (ЛНР) шахтеры подняты на поверхность, заявил журналистам глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин. Ранее мы сообщали, что в результате обстрела обесточена местная действующая шахта, а под землей остаются несколько человек. Позже поступили данные, что заблокирован 41 шахтер. 60 тысяч человек остаются без электроснабжения. "41 шахтер поднят на поверхность из шахты "Вергелевская", операция по спасению завершена", — заявили в МЧС ЛНР около полудня. По данным МЧС, еще четыре шахтера заблокированы на шахте "Ламоватская". Они ждут подключения резервных источников энергоснабжения. :: alex1943 :: Автор (или псевдоним)

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